Российский лидер также кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздником и пожелав здоровья.

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата курской земли, расположенной на территории мемориального комплекса "Курская дуга".

Президент подошёл к памятнику вместе с ветеранами и представителями движения "Юнармия". Солдаты почётного караула установили у монумента венок с лентами в цветах триколора РФ и надписью "От президента Российской Федерации". Путин подошёл к венку, расправил ленты и постоял молча несколько мгновений. После этого оркестр исполнил гимн России и другие участники церемонии возложили цветы к памятнику.

По окончании церемонии президент пожал руки ветеранам и кратко с ними пообщался, поздравив с праздником и пожелав здоровья. Идя по аллее, он также приветствовал местных жителей и поздравил их.

Фото: © L!FE

Затем Путин направился к двум другим мемориалам, находящимся на территории комплекса, — памятнику маршалу Жукову и памятному знаку "Курск — город воинской славы", где также возложил цветы.