Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2018, 08:40

Бойл бросил "Джеймса Бонда" из-за конфликта вокруг кастинга русского злодея

Фото: &copy;&nbsp;Chris Pizzello/Invision/AP

Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP

Предполагается, что постановщика из будущего проекта вытравил исполнитель главной роли Дэниел Крэйг.

21 августа стало известно о том, что постановщик Дэнни Бойл ушёл с поста режиссёра фильма о Джеймсе Бонде. Причина — продюсеры решили добавить в сюжет тему "современной холодной войны" между Россией и США.

Теперь сообщается, что Россия в фильме не была проблемой. Увольнение постановщика произошло после его прямого конфликта с исполнителем главной роли — Дэниелом Крэйгом. Конфликт разгорелся вокруг кастинга актёр на роль главного злодея.

Продюсеры серии учитывают мнение Крэйга во всех кастинговых решениях — именно он одобряет "девушек Бонда". В своё время актёр выступил за появление Евы Грин в "Казино "Рояль". В новом фильме продюсеры хотели пригласить на роль польского актёра Томаса Кота. По всей видимости, мнение актёра было важнее мнения режиссёра.

Напомним, премьера фильма запланирована на 25 октября 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Дэниел Крейг
  • Дэнни Бойл
  • Джеймс Бонд
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar