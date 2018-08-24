Бойл бросил "Джеймса Бонда" из-за конфликта вокруг кастинга русского злодея

Предполагается, что постановщика из будущего проекта вытравил исполнитель главной роли Дэниел Крэйг.

21 августа стало известно о том, что постановщик Дэнни Бойл ушёл с поста режиссёра фильма о Джеймсе Бонде. Причина — продюсеры решили добавить в сюжет тему "современной холодной войны" между Россией и США.

Теперь сообщается, что Россия в фильме не была проблемой. Увольнение постановщика произошло после его прямого конфликта с исполнителем главной роли — Дэниелом Крэйгом. Конфликт разгорелся вокруг кастинга актёр на роль главного злодея.

Продюсеры серии учитывают мнение Крэйга во всех кастинговых решениях — именно он одобряет "девушек Бонда". В своё время актёр выступил за появление Евы Грин в "Казино "Рояль". В новом фильме продюсеры хотели пригласить на роль польского актёра Томаса Кота. По всей видимости, мнение актёра было важнее мнения режиссёра.