Скончался экс-гитарист культовой группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг

Вероятной причиной смерти музыканта является сердечная недостаточность. Ему было 68 лет.

На 69-м году жизни скончался гитарист легендарной американской группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг, пишет Billboard. Сообщение о смерти музыканта уже подтвердила его семья. Они сказали, что Кинг умер в своём доме в Нэшвилле в окружении родных и близких. Причина смерти гитариста не сообщается, однако есть подозрения, что он умер из-за проблем с сердцем. Именно по этой причине Эд Кинг покинул состав культовой команды в 1996 году.

— Мы благодарим многочисленных друзей и поклонников за любовь и поддержку Эда на протяжении всей его жизни и карьеры, — написали его родные в Facebook.

Эд Кинг играл в составе Lynyrd Skynyrd 1972 по 1975-й и с 1987 по 1996 годы, при его участии были записаны наиболее известные альбомы группы. В частности, Кинг считается соавтором песни, которая известна всему миру — Sweet home alabama.