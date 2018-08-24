Независимая экспертиза назвала причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался со светодиодного светильника, залитого талой водой с крыши, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, светильник должен быть отключён специальным автоматом, но он был в неисправном состоянии.

Также отмечается, что во время экспертизы электрооборудования специалистами было изучено несколько десятков мешков, наполненных "обгоревшими плафонами, фрагментами проводов и кабелей, трансформаторами".