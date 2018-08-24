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Регион
Опубликовано 24 августа 2018, 06:30

Независимая экспертиза назвала причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Патрин&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Александр Патрин 

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался со светодиодного светильника, залитого талой водой с крыши, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, светильник должен быть отключён специальным автоматом, но он был в неисправном состоянии.

Также отмечается, что во время экспертизы электрооборудования специалистами было изучено несколько десятков мешков, наполненных "обгоревшими плафонами, фрагментами проводов и кабелей, трансформаторами".

Напомним, пожар в"Зимней вишне" случился 25 марта. Всего погибло 60 человек, из которых 37 — дети. Здание ТЦ после пожара признали непригодным для эксплуатации и снесли. На его месте обустроят мемориальный сквер.

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Андрей Довлатов
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