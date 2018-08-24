Большинство отравившихся — дети и подростки. В связи с этим власти закрыли на время детсады и школы.

Ядовитое облако, которое содержало твёрдые частицы серы, накрыло коммуны Кинтеро и Пучункави на западе Чили. В итоге более 100 человек почувствовали себя плохо: их госпитализировали с головокружением и тошнотой, сообщает радиостанция Biobio.

В населенных пунктах введён жёлтый уровень экологической тревоги. Он считается высоким. Кроме того, президент Чили Себастьян Пиньера поручил определить причины появления облака и установить источник отравления.