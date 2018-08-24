Сын решил найти отцу игру по душе. Но у него ничего не вышло

Саунд-дизайнер Марк Стрэйт рассказал, что у старшего поколения оказался очень специфический подход к развлечениям молодых.

Американский саунд-дизайнер Марк Стрэйт поделился трогательной историей. Он пытался найти подходящую игру для своего отца, однако потратил на это целый день и у него ничего не вышло. Главная причина — очень специфический подход к развлечениям.

Сначала дал отцу попробовать сыграть в No Man’s Sky — космическую игру с множеством планет. У Марка же получилось не очень — сбор ресурсов и то, что игра представляет собой "песочницу", натолкнули его отца на неверные ассоциации. Он заявил, что не хочет быть дворником в космосе.