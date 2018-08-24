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Регион
Опубликовано 24 августа 2018, 10:06

Сын решил найти отцу игру по душе. Но у него ничего не вышло

Фото: &copy; Shutterstock

Фото: © Shutterstock

Саунд-дизайнер Марк Стрэйт рассказал, что у старшего поколения оказался очень специфический подход к развлечениям молодых.

Американский саунд-дизайнер Марк Стрэйт поделился трогательной историей. Он пытался найти подходящую игру для своего отца, однако потратил на это целый день и у него ничего не вышло. Главная причина — очень специфический подход к развлечениям.

Сначала дал отцу попробовать сыграть в No Man’s Sky — космическую игру с множеством планет. У Марка же получилось не очень — сбор ресурсов и то, что игра представляет собой "песочницу", натолкнули его отца на неверные ассоциации. Он заявил, что не хочет быть дворником в космосе.

Также Марк посоветовал отцу сыграть в God of War — боевик о древнегреческой и скандинавской мифологии. Отец заявил, что эта игра займёт слишком много времени, а он только что купил новый гриль. Также отец проигнорировал Fortnite, заявив, что нечто подобное он уже пробовал и эта игра ему не интересна.

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Сергей Сурепин
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