Китаец-геймер провалился в люк и сломал ногу, но всё равно продолжал играть
Фото © Kankanews.com Inc.
Молодой китаец так одержим играми на смартфоне, что практически никогда не выпускает из рук свой гаджет.
Одновременно и трагичный, и забавный инцидент произошёл в Китае, провинции Синьцзян. Молодой человек, увлечённый игрой на своём смартфоне, провалился в открытый канализационный люк и сломал ногу.
Фото © Kankanews.com Inc.
Фото © Kankanews.com Inc.
Спасатели, прибывшие на место инцидента, застыли в недоумении. Парень рыдал от боли, однако начатую ещё на поверхности земли игру он так и не прерывал. Молодой человек даже не просил о помощи после того, как упал в люк. Спасателей вызвали свидетели инцидента.
Достать китайца удалось с помощью специальных ремней. Медики диагностировали у пациента перелом коленной чашечки. Даже лежа на каталке, он продолжал играть. Сейчас состояние китайца стабильное, он идёт на поправку.