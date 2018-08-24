Китаец-геймер провалился в люк и сломал ногу, но всё равно продолжал играть

Молодой китаец так одержим играми на смартфоне, что практически никогда не выпускает из рук свой гаджет.

Одновременно и трагичный, и забавный инцидент произошёл в Китае, провинции Синьцзян. Молодой человек, увлечённый игрой на своём смартфоне, провалился в открытый канализационный люк и сломал ногу.

Фото © Kankanews.com Inc.

Фото © Kankanews.com Inc.

Спасатели, прибывшие на место инцидента, застыли в недоумении. Парень рыдал от боли, однако начатую ещё на поверхности земли игру он так и не прерывал. Молодой человек даже не просил о помощи после того, как упал в люк. Спасателей вызвали свидетели инцидента.