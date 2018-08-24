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Опубликовано 24 августа 2018, 10:26

Китаец-геймер провалился в люк и сломал ногу, но всё равно продолжал играть

Фото &copy; Kankanews.com Inc.

Фото © Kankanews.com Inc.

Молодой китаец так одержим играми на смартфоне, что практически никогда не выпускает из рук свой гаджет.

Одновременно и трагичный, и забавный инцидент произошёл в Китае, провинции Синьцзян. Молодой человек, увлечённый игрой на своём смартфоне, провалился в открытый канализационный люк и сломал ногу.

Фото © Kankanews.com Inc.

Фото © Kankanews.com Inc.

Фото © Kankanews.com Inc.

Фото © Kankanews.com Inc.

Спасатели, прибывшие на место инцидента, застыли в недоумении. Парень рыдал от боли, однако начатую ещё на поверхности земли игру он так и не прерывал. Молодой человек даже не просил о помощи после того, как упал в люк. Спасателей вызвали свидетели инцидента.

Достать китайца удалось с помощью специальных ремней. Медики диагностировали у пациента перелом коленной чашечки. Даже лежа на каталке, он продолжал играть. Сейчас состояние китайца стабильное, он идёт на поправку.

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Сергей Сурепин
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