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Опубликовано 24 августа 2018, 10:56

Logitech выпустит беспроводную мышь для геймеров

Инженеры компании смогли добиться низкой задержки для беспроводного подключения.

Фото &copy; AP Photo/Keystone, Steffen Schmidt

Фото © AP Photo/Keystone, Steffen Schmidt

Швейцарская компания Logitech выпустит беспроводную мышь для геймеров — Logitech G PRO Wireless. Проектом занимается подразделение фирмы Logitech G.

Новинка создана для профессиональных киберспортсменов. Разработчики использовали технологию Logitech G LIGHTSPEED, которая обеспечивает частоту обновления 1000 Гц. Это уровень проводных аналогов, поэтому задержек во время игры не будет.

Также при необходимости мышь можно подключить по проводу. Длина кабеля — 1,8 метра. Цена нового гаджета пока не озвучена.

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Сергей Сурепин
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