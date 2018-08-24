Logitech выпустит беспроводную мышь для геймеров
Инженеры компании смогли добиться низкой задержки для беспроводного подключения.
Фото © AP Photo/Keystone, Steffen Schmidt
Швейцарская компания Logitech выпустит беспроводную мышь для геймеров — Logitech G PRO Wireless. Проектом занимается подразделение фирмы Logitech G.
Новинка создана для профессиональных киберспортсменов. Разработчики использовали технологию Logitech G LIGHTSPEED, которая обеспечивает частоту обновления 1000 Гц. Это уровень проводных аналогов, поэтому задержек во время игры не будет.
Также при необходимости мышь можно подключить по проводу. Длина кабеля — 1,8 метра. Цена нового гаджета пока не озвучена.