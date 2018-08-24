Новая игра по "Ходячим мертвецам" выйдет позже запланированного

Многопользовательский шутер выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One только в следующем году.

Издательство 505 Games сообщило неприятную новость для всех, кто ждал игру Overkill's The Walking Dead. Консольные игроки смогут приобщиться к "постапокалипсису" 8 февраля 2019 года.

Причина переноса — желание сделать игру лучше. Компания 505 Games уверена, что выход Overkill's The Walking Dead одновременно как в цифровых магазинах, так и в дисковых версиях в магазинах реальных позволит увеличить продажи и сократить рекламную кампанию.