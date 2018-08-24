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Опубликовано 24 августа 2018, 11:06

Новая игра по "Ходячим мертвецам" выйдет позже запланированного

Фото: &copy;&nbsp;505 Games

Фото: © 505 Games

Многопользовательский шутер выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One только в следующем году.

Издательство 505 Games сообщило неприятную новость для всех, кто ждал игру Overkill's The Walking Dead. Консольные игроки смогут приобщиться к "постапокалипсису" 8 февраля 2019 года.

Причина переноса — желание сделать игру лучше. Компания 505 Games уверена, что выход Overkill's The Walking Dead одновременно как в цифровых магазинах, так и в дисковых версиях в магазинах реальных позволит увеличить продажи и сократить рекламную кампанию.

Версия для Steam будет доступна 6 ноября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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