Квентин Тарантино нашёл новых актёров для своего будущего фильма
Съемки фильма "Однажды в Голливуде"/ © Кинопоиск
В новой ленте режиссёра будут сниматься Лина Данэм, Остин Батлер, Лоренца Иззо, а также Майя Хоук.
Режиссёр Квентин Тарантино заявил о том, что он нашёл ещё четырёх новых актёров в свой новый фильм — "Однажды в Голливуде". До этого было известно, что одну из ролей исполнит Марго Робби, известная по "Отряду самоубийц".
В новой киноленте Квентина Тарантино будут сниматься американская актриса и сценарист Лина Данэм, американский актёр, модель и певец Остин Батлер, актриса из США Майя Хоук, а также чилийская актриса и фотомодель Лоренца Иззо.
Сюжет будущего фильма развивается вокруг убийства актрисы Шерон Тейт (её играет Робби). Убийство в 1969 году совершили члены банды Чарльза Мэнсона.