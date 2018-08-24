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Опубликовано 24 августа 2018, 12:07

Популярный порносайт открыл фонд поддержки порноактрис

Фото: &copy; Shutterstock

Фото: © Shutterstock

Порноресурс xHamster будет помогать начинающим и профессиональным кинематографисткам, которые смогут расширить контент сайта фильмами для женщин.

Порносайт xHamster открыл фонд в поддержку начинающих и профессиональных кинематографисток. Теперь они смогут расширить контент сайта фильмами для женщин.

Вице-президент компании Алекс Хокинс заявил, что они решили запустить фонд сразу же после того, как заметили, что аудитория сайта более чем на четверть состоит из женщин. В xHamster решили, что на сайте очень мало контента, предназначенного специально для женщин. Также Хокинс добавил, что общий фонд для создания женского порно составит 25 тысяч долларов.

Компания начнёт принимать заявки в сентябре. Авторы лучших видео будут получать по 500 долларов. Также организаторы фонда в 2019 году предоставят 10 грантов на сумму в 1000 долларов тем режиссёрам, которые уже снимают порно для женщин.

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Сергей Сурепин
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