Популярный порносайт открыл фонд поддержки порноактрис

Порноресурс xHamster будет помогать начинающим и профессиональным кинематографисткам, которые смогут расширить контент сайта фильмами для женщин.

Порносайт xHamster открыл фонд в поддержку начинающих и профессиональных кинематографисток. Теперь они смогут расширить контент сайта фильмами для женщин.

Вице-президент компании Алекс Хокинс заявил, что они решили запустить фонд сразу же после того, как заметили, что аудитория сайта более чем на четверть состоит из женщин. В xHamster решили, что на сайте очень мало контента, предназначенного специально для женщин. Также Хокинс добавил, что общий фонд для создания женского порно составит 25 тысяч долларов.