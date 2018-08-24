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Опубликовано 24 августа 2018, 12:37

Исполнитель роли Джейме Ланнистера назвал своего героя придурком

Фото:&nbsp;&copy; Willy Sanjuan/Invision/AP

Фото: © Willy Sanjuan/Invision/AP

Николай Костер-Вальдау в последнем интервью рассказал о том, что ему нравятся далеко не все поступки Ланнистера.

Актёр Николай Костер-Вальдау, сыгравший в сериале "Игра престолов", дал новое интервью. Он признался, что ему нравятся далеко не все поступки его персонажа — Джейме Ланнистера.

В частности, актёр осудил желание Ланнистера вытолкнуть из окна Брана Старка. Николай считает, что его персонаж повёл себя как придурок. Также Костер-Вальдау считает, что зрители полюбили Ланнистера после того, как он потерял руку в начале третьего сезона сериала. Актёр уверен, что как персонаж он нравится людям, но как личность — нет.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году. Точной даты выхода пока нет.

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Сергей Сурепин
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