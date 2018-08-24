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Опубликовано 24 августа 2018, 13:05

Фанат "Мстителей" превратил Таноса в героя мультика "Губка Боб" Сквидварда

Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ © Кинопоиск

С премьеры фильма "Мстители: Война бесконечности" прошло уже несколько месяцев, а лента не теряет актуальности.

Пользователь reddit под псевдонимом CoolGuyNice664 решил поиздеваться над главным злодеем фильма Таносом. Он превратил его в Сквидварда, персонажа из мультсериала "Губка Боб".

Фанат решил изменить представление о главном злодее. В частности, он изобразил Таноса так, чтобы он представлял меньше угрозы. Благодаря стараниям фаната мы знаем, как выглядел бы Сквидвард в фильме с живыми актёрами.

Напомним, что недавно вышла цифровая версия фильма "Мстители: Война бесконечности". Это только лишний раз подогрело интерес к ленте.

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Сергей Сурепин
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