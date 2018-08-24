Доктор Хаус возвращается. Хью Лори снова снимется в комедийном сериале
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На этот раз популярному британскому актёру предстоит примерить на себя роль капитана космического корабля.
Британский актёр Хью Лори снимется в роли капитана космического корабля в новом сериале "Авеню 5" на телеканале HBO. До этого он получил популярность благодаря своей роли в американском сериале "Доктор Хаус".
Новым сериалом занимается режиссёр и шотландский сатирик Армандо Ианнуччи. До этого он работал над ситкомом "Вице-президент". Свою картину он описывает как "космическую комедию".
Проект сейчас находится на стадии разработки. Канал HBO уже запросил съёмки пилотного эпизода. Они пройдут в Лондоне. Хью Лори сыграет капитана космического корабля Райана Кларка.