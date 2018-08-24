По мотивам "Игры престолов" выйдет новая мобильная игра

Проект получил название Reigns: Game of Thrones. Фанатов сериала ждёт карточная стратегия.

Компания Devolver Digital объявила о сотрудничестве с телеканалом HBO. Их совместный проект получил название Reigns: Game of Thrones. Теперь фанаты сериала "Игры престолов" смогут сыграть за любимых персонажей знаменитого шоу: Джона Сноу, Серсею Ланнистер или Дейенерис Таргариен.

Reigns: Game of Thrones — тематическое ответвление сериала. Главному герою предстоит разрываться между четырьмя фракциями, принимая решения взмахами по экрану вправо или влево. Разработчики рассказали, что игра не просто пересказывает сюжет телевизионного шоу, а позволяет создавать собственное приключение на основе выбора. Например, Серсея может восстановить Великую септу Бейлора, а Санса Старк — выйти замуж за Джейме Ланнистера.