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Опубликовано 24 августа 2018, 14:05

По мотивам "Игры престолов" выйдет новая мобильная игра

Фото &copy; Devolver Digital

Фото © Devolver Digital

Проект получил название Reigns: Game of Thrones. Фанатов сериала ждёт карточная стратегия.

Компания Devolver Digital объявила о сотрудничестве с телеканалом HBO. Их совместный проект получил название Reigns: Game of Thrones. Теперь фанаты сериала "Игры престолов" смогут сыграть за любимых персонажей знаменитого шоу: Джона Сноу, Серсею Ланнистер или Дейенерис Таргариен.

Reigns: Game of Thrones — тематическое ответвление сериала. Главному герою предстоит разрываться между четырьмя фракциями, принимая решения взмахами по экрану вправо или влево. Разработчики рассказали, что игра не просто пересказывает сюжет телевизионного шоу, а позволяет создавать собственное приключение на основе выбора. Например, Серсея может восстановить Великую септу Бейлора, а Санса Старк — выйти замуж за Джейме Ланнистера.

Игра выйдет на ПК и на мобильных устройствах уже в октябре.

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Сергей Сурепин
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