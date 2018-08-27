Режиссёр "Игры престолов" снимет сериал "Ведьмак" для Netflix

Он поставит несколько эпизодов шоу, а также займёт должность исполнительного продюсера.

Алик Сахаров станет исполнительным продюсером и режиссёром нескольких эпизодов сериала "Ведьмак" для Netflix. Ранее он работал над сериалом "Игры престолов".

Также Сахаров работал над "Чёрными парусами", "Подпольной империей" и "Римом". Съёмки будущего шоу начинаются 5 ноября 2018 года. Авторы планируют завершить их в мае 2019 года. Съёмки будут проходить в Словакии, Венгрии и Южной Африке.