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Регион
Опубликовано 27 августа 2018, 07:42

Режиссёр "Игры престолов" снимет сериал "Ведьмак" для Netflix

Скриншот видео&nbsp;В Рейтинге

Скриншот видео В Рейтинге

Он поставит несколько эпизодов шоу, а также займёт должность исполнительного продюсера.

Алик Сахаров станет исполнительным продюсером и режиссёром нескольких эпизодов сериала "Ведьмак" для Netflix. Ранее он работал над сериалом "Игры престолов".

Также Сахаров работал над "Чёрными парусами", "Подпольной империей" и "Римом". Съёмки будущего шоу начинаются 5 ноября 2018 года. Авторы планируют завершить их в мае 2019 года. Съёмки будут проходить в Словакии, Венгрии и Южной Африке.

Сериал по "Ведьмаку" должен выйти в онлайн-кинотеатре Netflix. Предположительно — осенью-зимой 2019 года.

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Сергей Сурепин
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