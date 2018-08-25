Чилийский суд вынес решение об аресте имущества бывшего диктатора Аугусто Пиночета, которое принадлежало наследникам, на общую сумму 1,6 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал 24 Oras.

Отмечается, что вдова Пиночета Лусия Ириарт и его другие ближайшие родственники "знали о незаконном происхождении средств, владельцами которых они становились". Поэтому по решению суда никто из них не может пользоваться богатствами Пиночета.

Также суд подтвердил вердикт в отношении отставных военных, признанных виновными в незаконном обогащении. Габриэль Марио Вергара Сифуентес, Хуан Рикардо Мак-Лин Вергара и Эухенио Фернандо Кастильо Кадис получили по четыре года тюрьмы.