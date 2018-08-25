В Чили конфискуют принадлежавшее Пиночету имущество на $1,6 млн
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Чилийский суд вынес решение об аресте имущества бывшего диктатора Аугусто Пиночета, которое принадлежало наследникам, на общую сумму 1,6 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал 24 Oras.
Отмечается, что вдова Пиночета Лусия Ириарт и его другие ближайшие родственники "знали о незаконном происхождении средств, владельцами которых они становились". Поэтому по решению суда никто из них не может пользоваться богатствами Пиночета.
Также суд подтвердил вердикт в отношении отставных военных, признанных виновными в незаконном обогащении. Габриэль Марио Вергара Сифуентес, Хуан Рикардо Мак-Лин Вергара и Эухенио Фернандо Кастильо Кадис получили по четыре года тюрьмы.
Напомним, Аугусто Пиночет умер в 2006 году в возрасте 91 года, когда находился под домашним арестом. Бывший диктатор обвинялся в нарушениях прав человека во времена военного режима и налоговых преступлениях.