Миротворец ООН погиб в ЦАР после атаки боевиков на конвой миссии
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Миротворец ООН погиб в Центральноафриканской Республике в результате атаки на конвой миссии.
Трагедия произошла 23 августа в префектуре Нижнее Котто на юго-востоке страны. Погибшим оказался гражданин Бурунди.
Члены Совбеза ООН распространили заявление, в котором выразили соболезнование семье погибшего, а также выступили с осуждением атаки "вооружённой группы".
Страны Совбеза призвали власти ЦАР как можно быстрее завершить расследование "и предать виновных правосудию".