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Регион
Опубликовано 25 августа 2018, 05:38

Миротворец ООН погиб в ЦАР после атаки боевиков на конвой миссии

Фото: &copy; РИА Новости / Сергей Гунеев

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Миротворец ООН погиб в Центральноафриканской Республике в результате атаки на конвой миссии.

Трагедия произошла 23 августа в префектуре Нижнее Котто на юго-востоке страны. Погибшим оказался гражданин Бурунди.

Члены Совбеза ООН распространили заявление, в котором выразили соболезнование семье погибшего, а также выступили с осуждением атаки "вооружённой группы".

Страны Совбеза призвали власти ЦАР как можно быстрее завершить расследование "и предать виновных правосудию".

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Евгений Шуваев
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