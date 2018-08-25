Миротворец ООН погиб в ЦАР после атаки боевиков на конвой миссии

Миротворец ООН погиб в Центральноафриканской Республике в результате атаки на конвой миссии.

Трагедия произошла 23 августа в префектуре Нижнее Котто на юго-востоке страны. Погибшим оказался гражданин Бурунди.

Члены Совбеза ООН распространили заявление, в котором выразили соболезнование семье погибшего, а также выступили с осуждением атаки "вооружённой группы".