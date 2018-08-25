Беременных и несовершеннолетних в СИЗО лишили добавок к питанию

Детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена обратиться во ФСИН за разъяснением, так как новые правила могут негативно сказаться на здоровье женщин и детей.

Помещённые в СИЗО беременные женщины, кормящие матери и несовершеннолетние не получают дополнительных продуктов, которые были положены ранее: масло, сыр, творог, молоко, овощи. Об этом узнали члены ОНК Москвы, а председатели комиссий говорят, что готовы подкармливать заключённых.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", ФСИН изменила рацион на основании постановления правительства России, причём изменения вступили в силу ещё в апреле. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что намерена обратиться во ФСИН за разъяснением, так как новые правила могут негативно повлиять на здоровье женщин и детей.

Согласно постановлению о нормах питания задержанных и осуждённых, находящихся в СИЗО и ИВС, в данных учреждениях ликвидируются так называемые добавки к нормам питания. Применительно к несовершеннолетним речь идёт о 15 граммах масла и сыра и 10 граммах сахара в сутки. Женщины раньше получали в день дополнительно два куска хлеба, стакан молока, 100 граммов овощей, 50 граммов мяса, 40 граммов масла, 50 граммов творога, горсть сушёных фруктов и яйцо.