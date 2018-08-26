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Регион
Опубликовано 26 августа 2018, 01:36

В Шотландии снова заметили лох-несское чудовище

Фото: flickr.com/Dave Conner

Фото: flickr.com/Dave Conner

В шотландском озере Лох-Несс снова заметили легендарное чудовище. Сразу о нескольких наблюдениях, случившихся в один день, сообщает The Scottish Sun.

Одной из тех, кто заметил Несси на водной глади, стала 54-летняя сотрудница начальной школы Линн Лок из Канады. Она приехала в Шотландию с мужем и дочерью в отпуск. Чудовище, по словам женщины, находилось в 45 метрах от берега недалеко от замка Уркхарт, там Несси чаще всего и наблюдали.

— Я верила в Несси и раньше, поэтому я была взволнована, увидев что-то странное в воде. Моя семья немного скептически относится к Несси, но я думаю, что моё наблюдение, как и другое на юге, заставило их передумать, — рассказала женщина.

Официальный реестр регистрации наблюдений за лох-несским чудовищем принял сообщение Линн Лок, оно оказалось седьмым за этот год. Вечером того же дня, как Несси увидела канадка, чудовище сфотографировала 12-летняя школьница из британского города Лидс. Её фотографии, сделанные в 20 километрах от замка Уркхарт, назвали "лучшим изображением" монстра за последние годы.

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Иван Комогорцев
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