В Шотландии снова заметили лох-несское чудовище

В шотландском озере Лох-Несс снова заметили легендарное чудовище. Сразу о нескольких наблюдениях, случившихся в один день, сообщает The Scottish Sun.

Одной из тех, кто заметил Несси на водной глади, стала 54-летняя сотрудница начальной школы Линн Лок из Канады. Она приехала в Шотландию с мужем и дочерью в отпуск. Чудовище, по словам женщины, находилось в 45 метрах от берега недалеко от замка Уркхарт, там Несси чаще всего и наблюдали.

— Я верила в Несси и раньше, поэтому я была взволнована, увидев что-то странное в воде. Моя семья немного скептически относится к Несси, но я думаю, что моё наблюдение, как и другое на юге, заставило их передумать, — рассказала женщина.