В Шотландии снова заметили лох-несское чудовище
Фото: flickr.com/Dave Conner
В шотландском озере Лох-Несс снова заметили легендарное чудовище. Сразу о нескольких наблюдениях, случившихся в один день, сообщает The Scottish Sun.
Одной из тех, кто заметил Несси на водной глади, стала 54-летняя сотрудница начальной школы Линн Лок из Канады. Она приехала в Шотландию с мужем и дочерью в отпуск. Чудовище, по словам женщины, находилось в 45 метрах от берега недалеко от замка Уркхарт, там Несси чаще всего и наблюдали.
— Я верила в Несси и раньше, поэтому я была взволнована, увидев что-то странное в воде. Моя семья немного скептически относится к Несси, но я думаю, что моё наблюдение, как и другое на юге, заставило их передумать, — рассказала женщина.
Официальный реестр регистрации наблюдений за лох-несским чудовищем принял сообщение Линн Лок, оно оказалось седьмым за этот год. Вечером того же дня, как Несси увидела канадка, чудовище сфотографировала 12-летняя школьница из британского города Лидс. Её фотографии, сделанные в 20 километрах от замка Уркхарт, назвали "лучшим изображением" монстра за последние годы.