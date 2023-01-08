Ловушка для одиноких сердец: За что в США казнили альфонса и его подругу Раймонд Фернандес и Марта Бек находили одиноких женщин или вдов по объявлению в газете, а после жестоко с ними расправлялись. За эти преступления их приговорили к смерти. 7 января, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото: © Getty Images / Bettmann © Shutterstock

Пара маньяков Марта Бек и Раймонд Фернандес, история которых легла в основу фильма "Одинокие сердца", убила, по разным данным, до 20 человек. Жертвами становились одинокие женщины. Альфонс и его подружка ради пары тысяч долларов были готовы расправиться не только с самими женщинами, но и с их детьми.

Ожирение и изнасилование братом

Марта Джул Бек родилась в 1920 году. У девочки были проблемы со здоровьем: в её организме не хватало железа, а также были нарушения обмена веществ, из-за чего она была очень полной. Марта росла в многодетной семье в небольшом городке Милтоне, штат Флорида.

Кроме того, у девочки рано прошло половое созревание. Сама она говорила, что это связано с изнасилованием. Якобы в 13 лет над ней надругался родной брат. А когда она попыталась рассказать матери, та избила её с криками "сама виновата". Девочка окончила школу и сбежала из дома.

Она долго не могла найти работу — никуда не брали из-за лишнего веса. В итоге в конце 1930-х Марта стала помощницей гробовщика, подготавливала женские тела к захоронению.

Марта Джул Бек (слева). Фото © AP Photo / Anthony Camerano

В начале Второй мировой она уволилась и переехала в Калифорнию, где работала в армейском госпитале в качестве медсестры. Как пишут местные СМИ, к 20 с небольшим годам у неё было множество беспорядочных половых связей. Закончилось это беременностью от одного из служащих. Отец ребёнка отказался на ней жениться, тогда, незадолго до окончания войны, она вернулась в родную Флориду.

На родине Марта рассказывала, что отец дочки был военным, за которого она вышла замуж, позже заявив, что его убили в Тихоокеанской кампании. Вскоре после возвращения она вновь забеременела. На сей раз отцом ребёнка оказался местный водитель Альфред Бек. Он сделал предложение матери своего ребёнка, сыграли свадьбу. Но уже спустя полгода, в 1946-м, они развелись.

После расставания с супругом она нашла работу медсестры в больнице Пенсаколы для детей-инвалидов. Примерно в это же время она запойно стала читать любовные романы, скупала женские журналы. Позже на суде Марта признавалась, что просто мечтала найти большую любовь. И именно для этого в 1947 году подала объявление, на которое откликнулся Раймонд Фернандес.

Разведчик с четырьмя детьми

Раймонд Мартинес Фернандес (слева) и Марта Джул Бек (справа) сидят со своим адвокатом в комнате Верховного суда Бронкса в Нью-Йорке 13 июля 1949 года. Фото © AP Photo / Jacob Harris

Раймонд Фернандес был старше Марты на шесть лет. О его жизни известно немногое. Родился в 1914-м на Гавайях. Его родители были испанцами, но в США семья перебралась, когда он был совсем маленьким.

Его отец-рабочий всегда относился к нему жестоко по неизвестным причинам. По словам маньяка, родитель даже заставил его бросить школу и "зарабатывать деньги" (каким именно способом, Фернандес предпочитал не вспоминать).

Когда ему было шестнадцать, Фернандес и два других мальчика украли двух цыплят. Семьи тех ребят заплатили за детей залог, но отец Фернандеса отказался это делать. В результате подростка отправили в тюрьму на два месяца.

Впоследствии семья переехала на юг Испании, где его отец стал мэром Орхивы, маленького города в провинции Гранада. В 20 лет Фернандес переехал в Гибралтар, где работал продавцом мороженого. В 1930-х он женился на испанке по имени Энкарнасьон. В браке родилось четверо детей.

Во время войны Фернандес служил в торговом флоте Испании, а затем в Британской разведке. После вернулся к семье, но ненадолго: так, в декабре 1945-го сел на корабль, следовавший в США, не взяв близких.

Когда судно находилось около Кюрасао, на Фернандеса упал стальной люк, из-за чего у него был перелом черепа. Авария резко изменила его: мужчина стал импульсивным, а его психика — неустойчивой. Вскоре после выписки из больницы, в 1946 году, его арестовали в Мобиле, штат Алабама, и обвинили в грабеже за попытку передать украденную одежду через таможню.

Фернандес признал себя виновным, но заявил, что не может устоять. Кроме того, он не смог ответить на вопрос, почему это сделал. В результате Фернандеса отправили в тюрьму в штате Флорида. Там сокамерник привил мужчине веру в вуду, гипноз и чёрную магию. В итоге маньяк утверждал, что она якобы дала непреодолимую силу над женщинами. В декабре 1946 года он освободился и переехал в Нью-Йорк.

После знакомства

Раймонд Фернандес (слева, спереди) и Марта Бек (справа, сзади). Фото © P Photo / John Lent

Мужчина не планировал искать работу, чётко составив себе план, как соблазнять женщин и жить на их деньги.

Первой его жертвой стала Лусила Томпсон, которая развелась за несколько месяцев до этого. Женщина управляла вместе с матерью пансионом в Нью-Йорке. Он арендовал себе комнату, а уже через пару недель у пары завязались отношения.

В итоге в октябре 1947 года они поехали в Испанию. Посетили Мадрид, Гранаду, Малагу и Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Там, как писали СМИ, Фернандес представил свою новую любовницу жене и детям. Узнав, что он сбежал от четверых детей, Томпсон заявила, что отношений между ними быть не может, а сама засобиралась домой.

На следующее утро она была найдена мёртвой в своём гостиничном номере. Причиной, как отмечалось, стал сердечный приступ, который случился на фоне гастроэнтерита.

А Фернандес вернулся и показал матери Томпсон поддельное завещание. В письме говорилось, что якобы он является единственным наследником солидного состояния.

"Я покончу с собой"

Кадр из фильма "Одинокие сердца" / Kinopoisk.ru

Фернандес ответил на объявление Бек в конце 1947 года. Он заявил, что скоро приедет знакомиться с ней лично. Однако, когда в переписке выяснилось, что денег у неё нет, понял, что отношения пора заканчивать.

В ответ на "наша встреча была ошибкой" Бек написала, что засунет собственную голову в духовку. По какой-то причине маньяку стало её жалко, и он пригласил женщину в Нью-Йорк в гости. Та хотела взять отпуск, но в итоге уволилась.

18 января 1948 года Бек шокировала Фернандеса, позвонив в дверь теперь уже его пансиона. На руках у неё было двое детей. Когда Фернандес сказал, что не может иметь детей в доме, она отправила их к матери. Парочка стала жить вместе, а матери Томпсон в итоге пришлось покинуть пансион.

Признание

Спустя месяц после переезда Бек Фернандес решил ей открыться. Так, он признался, что его жизнь сейчас и в течение некоторого времени будет основана на том, чтобы знакомиться с одинокими женщинами, убивать их и забирать наследство.

Услышав это, Бек не сбежала, а решила остаться и стать его сообщницей. 28 февраля Фернандес поехал в Фэрфакс, штат Вирджиния, где женился на бывшей учительнице Эстер Хенн. Сообщница потребовала, чтобы её тоже поселили в их с Фернандесом доме, представив как сестру или невестку. А вскоре все трое вернулись в Нью-Йорк.

После переезда Фернандес стал уговаривать женщину переписать на него компенсацию по страхованию жизни. Однако вскоре она узнала о трагической судьбе Томпсон, вернулась к себе домой, а позже потребовала назад машину и 300 долларов, которые взял у неё Фернандес.

Продажа дома и побег

Кадр из фильма "Одинокие сердца" / Kinopoisk.ru

Сообщники продали дом и отправились в Грин-Форест, штат Арканзас, к новой жертве — Миртл Янг. Фернандес и Янг поженились. А 14 августа 1948-го трио отправилось в скромный домик в Чикаго для медового месяца. Постоянное наличие "сестры" Фернандес объяснял тем, что родители умерли, а родственницу-инвалида бросать — последнее дело.

Однако на третий день Янг всё-таки закатила скандал: потребовала, чтобы сестра дала им возможность насладиться медовым месяцем и ушла. В ответ же Фернандес потихоньку накачал новую жену барбитуратами (препараты, которые оказывают угнетающее влияние на центральную нервную систему). После этого парочка, забрав у неё 4000 долларов, посадила женщину в практически бессознательном состоянии в автобус до Арканзаса.

Забила молотком

Полиция вытаскивает тело Джанет Фэй из подвала дома. Фото: © AP Photo / Matty Zimmerman

Незадолго до Рождества 1948 года Фернандес по переписке познакомился с вдовой из Олбани Джанет Фэй. Он представился Чарльзом Мартином, рассказал свою легенду: якобы у него свои религиозные убеждения, что хотел бы их обсудить лично с вдовой. 1 января Фернандес и Бек отправились в дом Фэй. Мужчина сделал вдове предложение, но посетовал, что они с сестрой потеряли свои кошельки.

Фэй приняла предложение и сняла 2500 долларов со своего счёта на свадебные расходы. Фернандес и Бек уехали в квартиру на Лонг-Айленде, а Фэй убедили снять ещё 3500 долларов.

Невесту насторожило, что будущие муж и его сестра не говорят совершенно о своём детстве, а все вопросы обходят стороной. Кроме того, она заявила, что после свадьбы втроём они жить не будут. Последним она подписала себе смертный приговор.

Услышав это, Бек побежала за ней и насмерть забила молотком. Позже она с Фернандесом купила сундук, в который поместили тело, отнесли в подвал дома и залили цементом.

Застрелил из револьвера бывшего мужа

Кадр из фильма "Одинокие сердца" / Kinopoisk.ru

В день убийства Фернандес получил письмо от Дельфины Даунинг, молодой вдовы из Гранд-Рапидса, штат Мичиган, у которой была двухлетняя дочь Райнелла. На этот раз Бек снова представили невесткой Фернандеса.

Мужчина несколько раз спал с Даунинг, а Бек с трудом скрывала свою ревность. 27 февраля последняя предложила "сопернице" некие таблетки — якобы противозачаточные. На самом деле это было снотворное.

Когда она упала без сознания, Фернандес застрелил её из револьвера её же бывшего мужа. Затем Даунинг похоронили в цементе в подвале дома.

Дальше преступники стали думать, что делать с дочерью. Оставить её в приюте они сочли слишком подозрительным. В итоге Бек по приказу Фернандеса утопила девочку в бассейне. Малышку похоронили вместе с матерью.

В тот же день, 1 марта 1949 года, двое соседей позвонили в дверь. Фернандес и Бек поговорили с ними, а затем пошли в кино. По возвращении они были арестованы.

Признание

Фернандес и Бек признались в содеянном, но их показания отличались в некоторых деталях. Тогда было решено эксгумировать тела уже захороненных к тому моменту жертв.

В Мичигане, где их задержали, смертную казнь отменили ещё в XIX веке, государство не предъявило никаких обвинений и выдало пару в Нью-Йорк. Там их обвиняли в убийстве Джанет Фэй.

В июне они заявили, что психически нездоровы. Кроме того, Фернандес уверял, что никого не убивал, а "оговорил себя" только ради защиты Бек. Та тоже отказалась от показаний. Дело в том, что, в отличие от Мичигана, в Нью-Йорке смертную казнь никто не отменял и им она грозила.

Фото © AP Photo / Anthony Camerano

После 44-дневного судебного разбирательства их признали не только адекватными, но и виновными, приговорив к смерти через электрический стул. Отметим, что правоохранителям удалось доказать причастность парочки только к одному убийству. При том, что вменялось ей двадцать, а изначально, до отказа от показаний, созналась она в трёх.

— Я хочу выкрикнуть: "Я люблю Марту! Что узнает общественность о любви?" — кричал Фернандес, когда его вели на электрический стул.

— Моя история — любовная история, но только те, кто мучается любовью, могут понять, что я имею в виду. Я не бесчувственная, глупая или дура. Я женщина, у которой была большая любовь, и она всегда будет. Тюремное заключение в доме смерти только усилило моё чувство к Раймонду, — заявила Бек.

Смертный приговор привели в исполнение 8 марта 1951 года.

Авторы Мари Медведева