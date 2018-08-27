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Регион
Опубликовано 26 августа 2018, 22:16

Владимир Путин встретится с президентом Монголии во Владивостоке

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Переговоры пройдут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает газета "Известия".

Информацию о визите Баттулги на ВЭФ-2018 подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Монголии уже принимал участие в ВЭФ год назад. В этом году форум пройдёт с 11 по 13 сентября.

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Александра Вишнякова
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