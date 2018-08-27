Владимир Путин встретится с президентом Монголии во Владивостоке
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Президент России Владимир Путин встретится с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Переговоры пройдут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает газета "Известия".
Информацию о визите Баттулги на ВЭФ-2018 подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Президент Монголии уже принимал участие в ВЭФ год назад. В этом году форум пройдёт с 11 по 13 сентября.