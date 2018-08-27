"Вы что, сумасшедшие?" Роджер Уотерс предостерёг мир от войны с русскими

Один из основателей группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, в преддверии своего концерта в России рассказал "Известиям", что верить в российскую "атаку на Скрипалей" могут только люди, у которых нет ни одного полушария мозга, а организация "Белые каски" занимается инсценировкой химатак.

— Я бы хотел всему миру заявить: вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 миллионов своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чём вы вообще говорите? — цитирует Уотерса издание.

Музыкант до сих пор убеждён, что организация "Белые каски" распространяет фейковые новости, а "химатака" на сирийский город Дума была сфабрикована. Но, по мнению артиста, это не помешало западным политикам, не вдаваясь в подробности, нанести совместный бомбовый удар по Сирии.