Чемпионат мира по Dota 2 установил новый рекорд призового фонда

Сбор денег на призовой фонд киберспортивного турнира The International 2018 завершился.

В Ванкувере (Канада) прошёл The International 2018 — чемпионат мира по Dota 2. Призовой фонд этого турнира составил 25,5 миллиона долларов. Это рекорд для киберспорта. В прошлом году эта сумма составляла 24 787 916 долларов.

Победу в турнире одержала европейская команда OG — в гранд-финале она обыграла китайскую команду PSG.LGD. Счёт в игре — 3:2. Изначально европейская команда проигрывала со счётом 1:2.

Европейцы забрали более 11,2 миллиона долларов. Китайская команда получила более четырёх миллионов долларов. OG прервала традицию "чётного китайского года" — ранее в 2012, 2014 и 2016 годах турнир выигрывали китайские команды.