Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 августа 2018, 08:02

Создатели "Игры престолов" показали первые кадры финала сериала

Скриншот видео&nbsp;HBO

Скриншот видео HBO

Заключительные эпизоды одного из самых главных шоу последнего времени выйдут не раньше мая 2019 года.

Телекомпания HBO опубликовала новое видео. В нём сервис решил показать проекты, которыми компания будет заниматься в 2019 году, — среди них оказался сериал "Игра престолов".

Для HBO новое видео стало первым официальным анонсом больших проектов. Первые кадры финального сезона главного шоу последних лет можно посмотреть с 1:10.

Напомним, что съёмки сериала уже завершены. Предварительная дата выхода — 2019 год. Создатели шоу обещают его выпустить раньше, чем в последней части 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • hbo
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar