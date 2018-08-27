Создатели "Игры престолов" показали первые кадры финала сериала

Заключительные эпизоды одного из самых главных шоу последнего времени выйдут не раньше мая 2019 года.

Телекомпания HBO опубликовала новое видео. В нём сервис решил показать проекты, которыми компания будет заниматься в 2019 году, — среди них оказался сериал "Игра престолов".

Для HBO новое видео стало первым официальным анонсом больших проектов. Первые кадры финального сезона главного шоу последних лет можно посмотреть с 1:10.