Создатели "Игры престолов" показали первые кадры финала сериала
Скриншот видео HBO
Заключительные эпизоды одного из самых главных шоу последнего времени выйдут не раньше мая 2019 года.
Телекомпания HBO опубликовала новое видео. В нём сервис решил показать проекты, которыми компания будет заниматься в 2019 году, — среди них оказался сериал "Игра престолов".
Для HBO новое видео стало первым официальным анонсом больших проектов. Первые кадры финального сезона главного шоу последних лет можно посмотреть с 1:10.
Напомним, что съёмки сериала уже завершены. Предварительная дата выхода — 2019 год. Создатели шоу обещают его выпустить раньше, чем в последней части 2019 года.