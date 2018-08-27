В Сети опубликовали пробы на роль главных героев сериала "Ведьмак" для Netflix

Создатели будущего шоу продолжают активно работать над одним из самых потенциально успешных проектов.

В Сети опубликовали новое видео с кастинга сериала "Ведьмак" для Netflix. На роли пробовались актёры, которые хотят сыграть Геральта и Йеннифер — главных персонажей серии "Ведьмак".

На роль Геральта претендует американский актёр Майл Макинтайр. Молодой человек не только занимается актёрским ремеслом, но и является каскадёром. На одном из видео нам показали сцену, в которой Геральт разговаривает с заказчиком, а во втором он разговаривает с Йеннифер.

На роль Йеннифер пробовалась актриса Сара Уайли. Ранее она играла в "Голодных играх". В видео нам показали сцену, где Йеннифер готовится вместе с Геральтом к выходу в свет.