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Опубликовано 27 августа 2018, 10:22

В Сети опубликовали пробы на роль главных героев сериала "Ведьмак" для Netflix

Скриншот видео&nbsp;Michael McIntyre

Скриншот видео Michael McIntyre

Создатели будущего шоу продолжают активно работать над одним из самых потенциально успешных проектов.

В Сети опубликовали новое видео с кастинга сериала "Ведьмак" для Netflix. На роли пробовались актёры, которые хотят сыграть Геральта и Йеннифер — главных персонажей серии "Ведьмак".

На роль Геральта претендует американский актёр Майл Макинтайр. Молодой человек не только занимается актёрским ремеслом, но и является каскадёром. На одном из видео нам показали сцену, в которой Геральт разговаривает с заказчиком, а во втором он разговаривает с Йеннифер.

На роль Йеннифер пробовалась актриса Сара Уайли. Ранее она играла в "Голодных играх". В видео нам показали сцену, где Йеннифер готовится вместе с Геральтом к выходу в свет.

Напомним, ранее сообщалось, что сериалом "Ведьмак" займётся режиссёр Алик Сахаров — он работал над "Игрой престолов". Выход нового сериала ожидается осенью-зимой 2019 года.

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Сергей Сурепин
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