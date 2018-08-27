Со вкусом Джона Сноу. Сериал "Игра престолов" получил фирменное пиво
Фото © Ommegang
Пивоварня Ommegang заключила контракт с HBO и анонсировала эксклюзивное пиво по мотивам популярного шоу.
Напиток получил название King in the North ("Король Севера"). Пиво посвящено Джону Сноу, а количество выпущенных бутылок будет ограничено.
Компания выпустит имперский стаут (крепкое тёмное пиво). Алкоголь будут продавать в бутылках по 0,75 литра.
Примерная цена — 13 долларов. Пивоварня планирует выпустить эксклюзивный алкоголь 23 ноября, к "чёрной пятнице" — дню, когда в США начинаются массовые распродажи.
Напомним, ранее Ommegang выпускала пиво под названием Royal Reserve Collection. В неё входят следующие напитки: Hand of the Queen посвящён Тириону Ланнистеру, Mother of Dragons — Дейенерис, Queen of the Seven Kingdoms — Серсее Ланнистер.