Со вкусом Джона Сноу. Сериал "Игра престолов" получил фирменное пиво

Пивоварня Ommegang заключила контракт с HBO и анонсировала эксклюзивное пиво по мотивам популярного шоу.

Напиток получил название King in the North ("Король Севера"). Пиво посвящено Джону Сноу, а количество выпущенных бутылок будет ограничено.

Компания выпустит имперский стаут (крепкое тёмное пиво). Алкоголь будут продавать в бутылках по 0,75 литра.

Примерная цена — 13 долларов. Пивоварня планирует выпустить эксклюзивный алкоголь 23 ноября, к "чёрной пятнице" — дню, когда в США начинаются массовые распродажи.