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Опубликовано 27 августа 2018, 08:53

Со вкусом Джона Сноу. Сериал "Игра престолов" получил фирменное пиво

Фото &copy;&nbsp;Ommegang

Фото © Ommegang

Пивоварня Ommegang заключила контракт с HBO и анонсировала эксклюзивное пиво по мотивам популярного шоу.

Напиток получил название King in the North ("Король Севера"). Пиво посвящено Джону Сноу, а количество выпущенных бутылок будет ограничено.

Компания выпустит имперский стаут (крепкое тёмное пиво). Алкоголь будут продавать в бутылках по 0,75 литра.

Примерная цена — 13 долларов. Пивоварня планирует выпустить эксклюзивный алкоголь 23 ноября, к "чёрной пятнице" — дню, когда в США начинаются массовые распродажи.

Напомним, ранее Ommegang выпускала пиво под названием Royal Reserve Collection. В неё входят следующие напитки: Hand of the Queen посвящён Тириону Ланнистеру, Mother of Dragons — Дейенерис, Queen of the Seven Kingdoms — Серсее Ланнистер.

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Сергей Сурепин
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