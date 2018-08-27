Вышел первый тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив"

В продолжении популярного шоу главного героя теперь будет играть чернокожий актёр с "Оскаром".

В Сети появился первый тизер третьего сезона шоу "Настоящий детектив". Видео опубликовано на странице канала HBO на YouTube.

Действие третьего сезона разворачивается в регионе Озарк. Детектив Уэйн Хейс (его играет обладатель "Оскара" Махершала Али) расследует дело о похищении ребёнка. Сценарист нового сезона — создатель "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто. Кроме того, в написании сценария к четвёртому эпизоду сезона участвовал Дэвид Милч.