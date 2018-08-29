Стриптиз онлайн. Зачем дети раздеваются в прямом эфире и как их остановить

Оглавление Цензуры нет? Всё ради лайков Круговорот порнографии Кто виноват? Что делать?

"Сними трусики", — пишет безвестный пользователь в чате. Команда немедленно приводится в исполнение: подросток лет 12 стягивает нижнее бельё под улюлюканье подруги. В левом нижнем углу "лайкометр" озаряется десятками ярких символов — пользователи в едином порыве выражают активное одобрение действию девочки. "Вторая тоже пусть снимет", — пишет всё тот же доброхот. "Вторая" направляет камеру на себя и повторяет за "первой". Левый нижний угол утопает в лайках. Россия, Москва, 2018 год, август. "Перископ".

Цензуры нет?

В последние 10–15 лет мир — особенно "первый" — помешался на детской безопасности: никакой рекламы сигарет и алкоголя в прайм-тайм, полный запрет на упоминание наркотиков в Интернете, родительский контроль в каждом калькуляторе и детская площадка, сделанная из поролона. Пока взрослые сооружали максимально безвредный младенческий мир (будто чада навеки останутся в атмосфере мягкой перины), дети нашли выход: достаточно спрятаться во Всемирной паутине.

Вспомните о последних скандалах вокруг подростков — это все те уголки Интернета, о которых вы и не догадывались. Даже проверенные, казалось бы, сервисы — вроде "Твича" — нет-нет да и дадут трещину: слишком уж они большие, чтобы уследить за всем. Но если там работает техподдержка и лютует цензура, то в некоторых местах её практически нет, из-за чего эти самые места превращаются в заповедник детской порнографии.

Это скриншот из прямого эфира в Periscope — чтобы его щёлкнуть, понадобилось провести в сервисе 45 минут, наугад выбирая трансляции. Если, кхм, "знать, где искать", можно уложиться и за полминуты. У среднего интернет-пользователя "Перископ" ассоциируется в лучшем случае с местом, куда селебрити выходят в народ. Например, там зависает Баста, Амиран Сардаров, Т-Killah и другие прекрасные представители отечественного шоу-бизнеса. В худшем случае обыватель вообще про этот "Перископ" ничего не слышал и попросту не обратит никакого внимания на соответствующую иконку в смартфоне своего ребёнка. И сделает, возможно, непоправимую ошибку.

История номер раз . 10-летняя девочка принимала ванну в прямом эфире, транслируя весь процесс в "Перископе", — нет, голое тело она не прикрывала, а даже наоборот. Зачем? Ей пообещали за это зрелище много-много лайков. Ну как тут устоять? Девочка, кстати, непростая — из балета "Тодес"; родители были в шоке и провели воспитательную беседу. Лишь бы не поздно.

История номер два . Две школьницы из Ленобласти пообещали "показать всё", если наберётся три тысячи лайков. Зрители тут же набили желанную цифру, но девочки выполнили обещание лишь наполовину: оголили грудь да станцевали что-то вроде гоу-гоу. За специфическим шоу наблюдало 2,5 тысячи человек.

История номер три . Подружки 11-летнего возраста из Рязани захотели много зрителей в своей трансляции и пообещали раздеться, если наберётся две тысячи наблюдателей. Когда на стрим забежала тысяча человек, блогерши поняли, что приём работает, и принялись оголяться — то ли из-за желания увеличить число просмотров, то ли под действием одобряющих комментариев.

Всё ради лайков

Зачем школьницы так себя ведут? Неужели не понимают, что это потом увидит куча людей и отмыться от уничтоженной репутации будет уже не так легко? А как же чувство стыда и страха? Не волнуйтесь, всё это на месте — чего бы ни писали в комментариях к новостям об очередной несовершеннолетней интернет-стриптизёрше, юное поколение не лишено базовых рефлексий. Но иногда система даёт сбой.

На самом деле срабатывают несколько сценариев — в каждом случае по-разному. Самый примитивный вариант — ребёнок просто хочет лайков, потому что в его цифровом мире это главная и самая стойкая валюта. Подростковая вселенная устроена несколько иначе, и атрибуты статуса в ней несколько иные — у школьников нет зарплат, должностей, больших денег и прав, чтобы водить автомобиль. Они самоутверждаются другими средствами — например, за счёт цифровой популярности. Даже нынешние 25-летние прекрасно помнят гонку за друзьями в ВК десятилетней давности — у кого длиннее френдлист, тот круче. Что уж тут говорить про тех, кто родился в одно время с первым айфоном.

Второй сценарий вытекает из первого, но с одним важным условием — ребёнком манипулируют. В юном возрасте трудно не выполнять команды, которые подаёт орава взрослых, особенно если она знакома с базовыми техниками убеждения. Иногда облава на трансляцию организованная — на "Дваче" то и дело вспыхивают треды вроде "Бежим раздевать школьницу, ломается!". И десятки мужчин синхронно уговаривают 12-летнюю девочку снять трусы. Не каждая сможет дать отпор.

В третьем случае манипулятором выступает не орава зрителей, а свои же друзья в тандеме с выпитым алкоголем. Обычно жертвы старше — 14–17 лет и трансляция запускается в разгар "вписки": нетрезвые школьники обеих полов вспомнили, что у них есть смартфон с выходом в Интернет. В таком сценарии скабрёзные комментарии уступают императиву "Оля, давай, уже 800 зрителей". И Оля послушно оголяется, потому что 800 — не предел, хмельной мозг подростка требует большего.

Итог во всех ситуациях один: прямой эфир прерывается, оставляя сотни удовлетворённых чудовищ и обнажённого ребёнка, получившего, возможно, травму на всю жизнь. Особенно если оголённые снимки и видео всплывут в местных новостях. Или пойдут дальше — нет, с закрытием трансляции запись не испаряется. Она пускается в затяжное путешествие по Интернету.

Круговорот порнографии

Ролики записывают. Часто. Много. Перископ-охотники подготовлены — они обычно знают, куда идти, и знают, как сделать так, чтобы потом сотни раз пересматривать понравившийся "видос".

Архивы "Двача" хранят ссылки на гигабайты подобного зрелища — иногда анонимусы делятся коллекцией, и любой смертный может в два клика скачать себе многочасовые ролики, которые тянут на пару лет уголовного срока. Но запасливые "двачеры" — не самое страшное.

Наткнуться на запись детского стриптиза можно и в других соцсетях. Не будем давать прямых ссылок и указаний, но если в строке поиска видео проявить известную изобретательность, то откроется настоящий портал в ад: десятки записей запрещённой тематики. Гумберт Гумберт опоздал со своим увлечением на полвека.

Самые ушлые используют детское порно для заработка и продвижения своих каналов. Обычно это делается так: в публичной группе выкладывается обрезанная запись, а полная — только в спрятанных архивах, за которые надо заплатить. Запрещённое зрелище стоит недорого — 500–1000 рублей за архив. Впрочем, гарантий никто не даёт — прислать могут и ZIP-папку с вирусом внутри, торжественно ничего, а то и повестку в суд.

Кто виноват?

Кто хоть раз стримил в Twitch или YouTube, сейчас, должно быть, недоумевает: как же так, ведь техподдержка внимательно бдит за такими случаями? На "Твиче" иногда достаточно мельком показать трусы, чтобы словить вечный бан. Увы, в Periscope такое долго не работало — все трансляции идут онлайн, модераторы физически не смогут всё проверить, поэтому они реагируют лишь на жалобы. А теперь подумайте, сколько людей, целенаправленно кликнувших на запись "показываем титечки", отправят репорт администрации? То-то.

Но кое-что меняется — даже бывалые "уламывальщики" с "Двача" отмечают, что сейчас "Перископ" не тот и за лайки готово раздеваться всё меньше людей. Отчасти это заслуга платформы — видимо, до руководителей долетела слава о сервисе как о международном поставщике детской порнографии — и на любой репорт модераторы реагируют мгновенно.

Однако надо понимать, что сам по себе "Перископ" ни в чём не виноват: он лишь предоставляет площадку; с таким же успехом можно осуждать за убийство миллионов людей покойного инженера Калашникова. Дети тоже не виноваты — они лишь пытаются жить в новой для себя (и всех) вселенной. Едва ли их действия чем-то принципиально отличаются от подростковых поступков нынешних 30-летних — разве что те не могли транслировать свои похождения в Интернет.

Виноваты в первую очередь родители — потому что надо объяснять базовые правила поведения в Интернете. Потому что надо знать, как выглядит иконка "Перископа", и понимать, чем в нём занимаются. Потому что надо жить в цифровой эпохе, а не прятаться от неё с друзьями в гараже — ведь именно в этой эпохе живёт ребёнок, которому нужны наставление, поддержка и отеческий совет.

Что делать?

Внимание: мы не призываем запирать ваше чадо в комнате, если вы обнаружите на его смартфоне какой-нибудь стриминговый сервис. Это просто не сработает и только раззадорит — вспомните себя. Нельзя и впадать в истерику, как и полностью игнорировать цифровую деятельность. Позиция "наиграется и бросит" здесь не подходит — наиграться можно до травмы на всю жизнь.

Поинтересуйтесь жизнью чада. В конце концов, именно из-за родительского пренебрежения начинается вся эта гонка за лайками — если ребёнок не получает внимания от родных людей, он тянется за одобрением незнакомого общества. Дайте пару советов, как себя вести: говорить адрес нельзя, раздеваться тоже. Пусть ребёнок покажет миру не только себя, но и творчество: нет ничего плохого в детях, которые танцуют и поют на камеру.