Стриптиз онлайн. Зачем дети раздеваются в прямом эфире и как их остановить
Чтобы найти подростковый стриптиз, не надо скачивать Tor и штудировать Даркнет. Достаточно открыть "Перископ" и провести там несколько часов. Почему сети не вычищают такой контент и как обезопасить своего ребёнка от участия в таких "спектаклях"?
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"Сними трусики", — пишет безвестный пользователь в чате. Команда немедленно приводится в исполнение: подросток лет 12 стягивает нижнее бельё под улюлюканье подруги. В левом нижнем углу "лайкометр" озаряется десятками ярких символов — пользователи в едином порыве выражают активное одобрение действию девочки. "Вторая тоже пусть снимет", — пишет всё тот же доброхот. "Вторая" направляет камеру на себя и повторяет за "первой". Левый нижний угол утопает в лайках. Россия, Москва, 2018 год, август. "Перископ".
Цензуры нет?
В последние 10–15 лет мир — особенно "первый" — помешался на детской безопасности: никакой рекламы сигарет и алкоголя в прайм-тайм, полный запрет на упоминание наркотиков в Интернете, родительский контроль в каждом калькуляторе и детская площадка, сделанная из поролона. Пока взрослые сооружали максимально безвредный младенческий мир (будто чада навеки останутся в атмосфере мягкой перины), дети нашли выход: достаточно спрятаться во Всемирной паутине.
Вспомните о последних скандалах вокруг подростков — это все те уголки Интернета, о которых вы и не догадывались. Даже проверенные, казалось бы, сервисы — вроде "Твича" — нет-нет да и дадут трещину: слишком уж они большие, чтобы уследить за всем. Но если там работает техподдержка и лютует цензура, то в некоторых местах её практически нет, из-за чего эти самые места превращаются в заповедник детской порнографии.
Это скриншот из прямого эфира в Periscope — чтобы его щёлкнуть, понадобилось провести в сервисе 45 минут, наугад выбирая трансляции. Если, кхм, "знать, где искать", можно уложиться и за полминуты. У среднего интернет-пользователя "Перископ" ассоциируется в лучшем случае с местом, куда селебрити выходят в народ. Например, там зависает Баста, Амиран Сардаров, Т-Killah и другие прекрасные представители отечественного шоу-бизнеса. В худшем случае обыватель вообще про этот "Перископ" ничего не слышал и попросту не обратит никакого внимания на соответствующую иконку в смартфоне своего ребёнка. И сделает, возможно, непоправимую ошибку.
История номер раз. 10-летняя девочка принимала ванну в прямом эфире, транслируя весь процесс в "Перископе", — нет, голое тело она не прикрывала, а даже наоборот. Зачем? Ей пообещали за это зрелище много-много лайков. Ну как тут устоять? Девочка, кстати, непростая — из балета "Тодес"; родители были в шоке и провели воспитательную беседу. Лишь бы не поздно.
История номер два. Две школьницы из Ленобласти пообещали "показать всё", если наберётся три тысячи лайков. Зрители тут же набили желанную цифру, но девочки выполнили обещание лишь наполовину: оголили грудь да станцевали что-то вроде гоу-гоу. За специфическим шоу наблюдало 2,5 тысячи человек.
История номер три. Подружки 11-летнего возраста из Рязани захотели много зрителей в своей трансляции и пообещали раздеться, если наберётся две тысячи наблюдателей. Когда на стрим забежала тысяча человек, блогерши поняли, что приём работает, и принялись оголяться — то ли из-за желания увеличить число просмотров, то ли под действием одобряющих комментариев.
Всё ради лайков
Зачем школьницы так себя ведут? Неужели не понимают, что это потом увидит куча людей и отмыться от уничтоженной репутации будет уже не так легко? А как же чувство стыда и страха? Не волнуйтесь, всё это на месте — чего бы ни писали в комментариях к новостям об очередной несовершеннолетней интернет-стриптизёрше, юное поколение не лишено базовых рефлексий. Но иногда система даёт сбой.
На самом деле срабатывают несколько сценариев — в каждом случае по-разному. Самый примитивный вариант — ребёнок просто хочет лайков, потому что в его цифровом мире это главная и самая стойкая валюта. Подростковая вселенная устроена несколько иначе, и атрибуты статуса в ней несколько иные — у школьников нет зарплат, должностей, больших денег и прав, чтобы водить автомобиль. Они самоутверждаются другими средствами — например, за счёт цифровой популярности. Даже нынешние 25-летние прекрасно помнят гонку за друзьями в ВК десятилетней давности — у кого длиннее френдлист, тот круче. Что уж тут говорить про тех, кто родился в одно время с первым айфоном.
Второй сценарий вытекает из первого, но с одним важным условием — ребёнком манипулируют. В юном возрасте трудно не выполнять команды, которые подаёт орава взрослых, особенно если она знакома с базовыми техниками убеждения. Иногда облава на трансляцию организованная — на "Дваче" то и дело вспыхивают треды вроде "Бежим раздевать школьницу, ломается!". И десятки мужчин синхронно уговаривают 12-летнюю девочку снять трусы. Не каждая сможет дать отпор.
В третьем случае манипулятором выступает не орава зрителей, а свои же друзья в тандеме с выпитым алкоголем. Обычно жертвы старше — 14–17 лет и трансляция запускается в разгар "вписки": нетрезвые школьники обеих полов вспомнили, что у них есть смартфон с выходом в Интернет. В таком сценарии скабрёзные комментарии уступают императиву "Оля, давай, уже 800 зрителей". И Оля послушно оголяется, потому что 800 — не предел, хмельной мозг подростка требует большего.
Итог во всех ситуациях один: прямой эфир прерывается, оставляя сотни удовлетворённых чудовищ и обнажённого ребёнка, получившего, возможно, травму на всю жизнь. Особенно если оголённые снимки и видео всплывут в местных новостях. Или пойдут дальше — нет, с закрытием трансляции запись не испаряется. Она пускается в затяжное путешествие по Интернету.
Круговорот порнографии
Ролики записывают. Часто. Много. Перископ-охотники подготовлены — они обычно знают, куда идти, и знают, как сделать так, чтобы потом сотни раз пересматривать понравившийся "видос".
Архивы "Двача" хранят ссылки на гигабайты подобного зрелища — иногда анонимусы делятся коллекцией, и любой смертный может в два клика скачать себе многочасовые ролики, которые тянут на пару лет уголовного срока. Но запасливые "двачеры" — не самое страшное.
Наткнуться на запись детского стриптиза можно и в других соцсетях. Не будем давать прямых ссылок и указаний, но если в строке поиска видео проявить известную изобретательность, то откроется настоящий портал в ад: десятки записей запрещённой тематики. Гумберт Гумберт опоздал со своим увлечением на полвека.
Самые ушлые используют детское порно для заработка и продвижения своих каналов. Обычно это делается так: в публичной группе выкладывается обрезанная запись, а полная — только в спрятанных архивах, за которые надо заплатить. Запрещённое зрелище стоит недорого — 500–1000 рублей за архив. Впрочем, гарантий никто не даёт — прислать могут и ZIP-папку с вирусом внутри, торжественно ничего, а то и повестку в суд.
Кто виноват?
Кто хоть раз стримил в Twitch или YouTube, сейчас, должно быть, недоумевает: как же так, ведь техподдержка внимательно бдит за такими случаями? На "Твиче" иногда достаточно мельком показать трусы, чтобы словить вечный бан. Увы, в Periscope такое долго не работало — все трансляции идут онлайн, модераторы физически не смогут всё проверить, поэтому они реагируют лишь на жалобы. А теперь подумайте, сколько людей, целенаправленно кликнувших на запись "показываем титечки", отправят репорт администрации? То-то.
Но кое-что меняется — даже бывалые "уламывальщики" с "Двача" отмечают, что сейчас "Перископ" не тот и за лайки готово раздеваться всё меньше людей. Отчасти это заслуга платформы — видимо, до руководителей долетела слава о сервисе как о международном поставщике детской порнографии — и на любой репорт модераторы реагируют мгновенно.
Однако надо понимать, что сам по себе "Перископ" ни в чём не виноват: он лишь предоставляет площадку; с таким же успехом можно осуждать за убийство миллионов людей покойного инженера Калашникова. Дети тоже не виноваты — они лишь пытаются жить в новой для себя (и всех) вселенной. Едва ли их действия чем-то принципиально отличаются от подростковых поступков нынешних 30-летних — разве что те не могли транслировать свои похождения в Интернет.
Виноваты в первую очередь родители — потому что надо объяснять базовые правила поведения в Интернете. Потому что надо знать, как выглядит иконка "Перископа", и понимать, чем в нём занимаются. Потому что надо жить в цифровой эпохе, а не прятаться от неё с друзьями в гараже — ведь именно в этой эпохе живёт ребёнок, которому нужны наставление, поддержка и отеческий совет.
Что делать?
Внимание: мы не призываем запирать ваше чадо в комнате, если вы обнаружите на его смартфоне какой-нибудь стриминговый сервис. Это просто не сработает и только раззадорит — вспомните себя. Нельзя и впадать в истерику, как и полностью игнорировать цифровую деятельность. Позиция "наиграется и бросит" здесь не подходит — наиграться можно до травмы на всю жизнь.
Поинтересуйтесь жизнью чада. В конце концов, именно из-за родительского пренебрежения начинается вся эта гонка за лайками — если ребёнок не получает внимания от родных людей, он тянется за одобрением незнакомого общества. Дайте пару советов, как себя вести: говорить адрес нельзя, раздеваться тоже. Пусть ребёнок покажет миру не только себя, но и творчество: нет ничего плохого в детях, которые танцуют и поют на камеру.
Не пользуйтесь правом запрета: помогайте, наставляйте, участвуйте. И тогда эти жуткие новости о раздевающихся подростках обойдут вашу семью стороной. Возможно.