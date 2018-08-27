Финал "Игры престолов" выйдет не раньше мая 2019 года

Ранее сообщалось, что восьмой сезон популярного шоу будет доступен уже в первой половине будущего года.

Один из авторов сериала "Игра престолов" Джо Бауэр рассказал, что работа над эффектами заключительного сезона "Игры престолов" началась совсем недавно. По его словам, монтаж продлится до мая 2019 года.

При этом создатели шоу хотели бы претендовать на получение "Эмми" в 2020 году. Чтобы это произошло, большая часть эпизодов сериала должна выйти не раньше начала июня 2019 года.