В День знаний в Москве ожидается тёплая и солнечная погода

Синоптики ожидают, что вся ближайшая неделя в столице и области будет по-летнему знойной.

В первые осенние дни, 1 и 2 сентября, в Москве ожидается тёплая и солнечная погода без осадков. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на центр погода "Фобос".

— По предварительному прогнозу, следующие выходные, 1 и 2 сентября, в Москве будут без существенных осадков, температура воздуха днём составит 24–26 градусов, — рассказал представитель "Фобос".

Ранее сообщалось, что вся ближайшая неделя в столичном регионе будет по-летнему знойной. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, воздух будет прогреваться до +29 °С вплоть до начала сентября.