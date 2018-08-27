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Регион
Опубликовано 27 августа 2018, 08:02

В День знаний в Москве ожидается тёплая и солнечная погода

Фото &copy; РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Фото © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Синоптики ожидают, что вся ближайшая неделя в столице и области будет по-летнему знойной.

В первые осенние дни, 1 и 2 сентября, в Москве ожидается тёплая и солнечная погода без осадков. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на центр погода "Фобос".

— По предварительному прогнозу, следующие выходные, 1 и 2 сентября, в Москве будут без существенных осадков, температура воздуха днём составит 24–26 градусов, — рассказал представитель "Фобос".

Ранее сообщалось, что вся ближайшая неделя в столичном регионе будет по-летнему знойной. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, воздух будет прогреваться до +29 °С вплоть до начала сентября.

Синоптики также рассказывали, что август 2018 года войдёт в топ-10 самых тёплых за последние 140 лет.

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Константин Агапов
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