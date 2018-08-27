В Госдуме отреагировали на предложение Минэкономразвития о 14 макрорегионах

Предложенную схему назвали правильной, заявив о необходимости совершенствования действующего административного деления.

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко прокомментировал предложение Министрества экономического развития о разделении территории России на 14 макрорегионов.

Депутат дал положительную оценку предложенной идее, а также заявил о том, что она обоснована исторически сложившимися инфраструктурными предпосылками.

— Я считаю, что это правильное деление промежуточное, потому что административное деление у субъектов весьма условно, они сформировались в советские годы. Мы далеко вперёд шагнули. Нужно совершенствоваться, — сказал Диденко РИА "Новости".

Также чиновник добавил, что надеется на то, что в министерстве учтут пожелания депутатов относительно агломерации сельского населения, при доработке данной задумки.