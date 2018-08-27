В Госдуме отреагировали на предложение Минэкономразвития о 14 макрорегионах
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Предложенную схему назвали правильной, заявив о необходимости совершенствования действующего административного деления.
Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко прокомментировал предложение Министрества экономического развития о разделении территории России на 14 макрорегионов.
Депутат дал положительную оценку предложенной идее, а также заявил о том, что она обоснована исторически сложившимися инфраструктурными предпосылками.
— Я считаю, что это правильное деление промежуточное, потому что административное деление у субъектов весьма условно, они сформировались в советские годы. Мы далеко вперёд шагнули. Нужно совершенствоваться, — сказал Диденко РИА "Новости".
Также чиновник добавил, что надеется на то, что в министерстве учтут пожелания депутатов относительно агломерации сельского населения, при доработке данной задумки.
Ранее СМИ со ссылкой на "Коммерсант" сообщили об идее Минэкономразвития разделить территорию страны на 14 макрорегионов. При этом данные регионы не будут административно-территориальными единицами, а в состав каждого из них должен будет войти хотя бы один "крупный центр экономического роста".