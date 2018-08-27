Гречка отказалась выступить на концерте "только для проголосовавших на выборах"

Иванова выразила возмущение, что за счёт артистов пытались повысить явку на избирательные участки.

В Ульяновске на трёх площадках состоятся концерты с участием Джигана и группы Artik & Asti, однако попасть на них смогут лишь проголосовавшие на выборах депутатов местного заксобрания. Выступать должна была и певица Гречка, однако артистка отказалась. Исполнительница сообщила подписчикам в "Инстаграме", что не знала о плане регионального отделения Российского союза молодёжи повысить явку на избирательные участки 9 сентября за счёт артистов.

— Вот сейчас я вылетела с этой планеты. Нам этого даже не сказали, — написала Анастасия Иванова, призвав поклонников задуматься о том, "что происходит в стране".