Гречка отказалась выступить на концерте "только для проголосовавших на выборах"
Гречка (Анастасия Иванова). Фото: Соцсети
Иванова выразила возмущение, что за счёт артистов пытались повысить явку на избирательные участки.
В Ульяновске на трёх площадках состоятся концерты с участием Джигана и группы Artik & Asti, однако попасть на них смогут лишь проголосовавшие на выборах депутатов местного заксобрания. Выступать должна была и певица Гречка, однако артистка отказалась. Исполнительница сообщила подписчикам в "Инстаграме", что не знала о плане регионального отделения Российского союза молодёжи повысить явку на избирательные участки 9 сентября за счёт артистов.
— Вот сейчас я вылетела с этой планеты. Нам этого даже не сказали, — написала Анастасия Иванова, призвав поклонников задуматься о том, "что происходит в стране".
Отметим, приглашение на концерт получить не так просто: до единого дня голосования необходимо получить ваучер, которые будут раздавать в вузах, ссузах, на предприятиях и в других местах. В день голосования его нужно будет обменять на избирательном участке у волонтёра на входной билет на выступление.