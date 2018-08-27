Геймеры потребовали улучшить безопасность на турнирах после расстрела во Флориде

В рамках инцидента нападавший убил 4 человек. Ранения получили ещё как минимум 11 человек.

Геймеры отреагировали на происходящее во Флориде, где на киберспортивном турнире произошла стрельба. По словам фанатов киберспорта, организаторам турнира необходимо улучшить безопасность на подобных мероприятиях.

Также посетители турнира, на котором произошла стрельба, рассказали о том, что мер безопасности практически не было. Таким образом, произошедшее никого не должно удивлять.