Геймеры потребовали улучшить безопасность на турнирах после расстрела во Флориде
В рамках инцидента нападавший убил 4 человек. Ранения получили ещё как минимум 11 человек.
Геймеры отреагировали на происходящее во Флориде, где на киберспортивном турнире произошла стрельба. По словам фанатов киберспорта, организаторам турнира необходимо улучшить безопасность на подобных мероприятиях.
Также посетители турнира, на котором произошла стрельба, рассказали о том, что мер безопасности практически не было. Таким образом, произошедшее никого не должно удивлять.
Напомним, 24-летний геймер Дэвид Кац устроил кровавую бойню после того, как проиграл турнир во Флориде. Мужчина застрелил двоих соперников, а после покончил с собой. Ещё 11 человек получили ранения.