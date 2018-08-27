Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года среди женщин

Оказалось, что больше всего женщины хотят в этом году увидеть "Венома" и "Аквамена".

Онлайн-касса Atom Tickets провела опрос. Компания узнала, какие фильмы в этом году больше всего ждут женщины.

Больше всего их интересуют три проекта: экранизации комиксов "Веном" и "Аквамен", а также продолжение "Фантастических тварей".

Сервис по продаже билетов проводил опрос в честь Дня равенства женщин. С его помощью онлайн-касса попыталась выяснить, какие жанры и фильмы предпочитают женщины, покупающие билеты на сайте.