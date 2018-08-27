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Опубликовано 27 августа 2018, 15:42

Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года среди женщин

Кадр из фильма &ldquo;Аквамен&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Аквамен”/kinopoisk.ru

Оказалось, что больше всего женщины хотят в этом году увидеть "Венома" и "Аквамена".

Онлайн-касса Atom Tickets провела опрос. Компания узнала, какие фильмы в этом году больше всего ждут женщины.

Больше всего их интересуют три проекта: экранизации комиксов "Веном" и "Аквамен", а также продолжение "Фантастических тварей".

Сервис по продаже билетов проводил опрос в честь Дня равенства женщин. С его помощью онлайн-касса попыталась выяснить, какие жанры и фильмы предпочитают женщины, покупающие билеты на сайте.

90% участников опроса сообщили, что им интереснее фильмы, где есть и мужчины, и женщины, нежели проекты, где превалируют актёры одного пола. 40% заявили, что их не устраивает, как женщин показывают в блокбастерах.

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Сергей Сурепин
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