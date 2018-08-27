Северная Корея проведёт конференцию по блокчейну

Источники передают, что северокорейское государство заинтересовано новыми технологиями и хочет рассказать об этом миру.

Власти Северной Кореи анонсировали первую конференцию по блокчейну. Страна намерена пригласить ведущих специалистов со всего мира, передаёт The Straits Times.

На Korean International Blockchain Conference должны выступить специалисты со всего мира, но даже примерный список спикеров неизвестен. Сообщается, что мероприятие будет носить закрытый характер, поэтому вполне вероятно, что его посетит лидер КНДР Ким Чен Ын. Конференция состоится в октябре.