В Кении бегемотиха убила рыбака, едва спасшегося от крокодила

Агрессивное животное атаковало лодку, где сидел мужчина, а когда он выпал, расправилось с ним в воде.

В Кении на озере Виктория 23-летний рыбак Хамиси Омари стал жертвой нападения бегемотихи. Об этом сообщает The Standard.

Животное атаковало лодку, в которой Омари находился с другом. Он выпал за борт, и бегемотиха в воде убила его. По словам второго мужчины, всё произошло очень быстро, он ничем не смог помочь.

Агрессивное поведение бегемота друг погибшего объяснил тем, что у самки недавно могли быть роды.

Что касается погибшего, то примечательно, что он недавно вышел из больницы, где боролся за жизнь после нападения крокодила. Оно произошло примерно на том же месте.