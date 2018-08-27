В Кении бегемотиха убила рыбака, едва спасшегося от крокодила
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Агрессивное животное атаковало лодку, где сидел мужчина, а когда он выпал, расправилось с ним в воде.
В Кении на озере Виктория 23-летний рыбак Хамиси Омари стал жертвой нападения бегемотихи. Об этом сообщает The Standard.
Животное атаковало лодку, в которой Омари находился с другом. Он выпал за борт, и бегемотиха в воде убила его. По словам второго мужчины, всё произошло очень быстро, он ничем не смог помочь.
Агрессивное поведение бегемота друг погибшего объяснил тем, что у самки недавно могли быть роды.
Что касается погибшего, то примечательно, что он недавно вышел из больницы, где боролся за жизнь после нападения крокодила. Оно произошло примерно на том же месте.
Ранее Лайф сообщал о другом случае в Кении, когда бегемот раздавил азиатского туриста одним укусом.