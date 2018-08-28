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Опубликовано 28 августа 2018, 09:58

Школьника арестовали за убийство зомби в игре

Фото &copy; Flickr/Mislav Marohnić

Фото © Flickr/Mislav Marohnić

Восемнадцатилетнему старшекласснику из штата Индиана грозит исключение из школы и серьёзное наказание за запугивание.

Ученик старших классов Шон Смол из города Скоттсбёрг в штате Индиана увлекается рестлингом — он мечтает о карьере военного. Вместе с этим 18-летний молодой человек любит игры. Недавно ему понравился шутер с дополненной реальностью The Walking Dead: Our World, который вышел этим летом. Игра напоминает Pokemon Go — правда, вместо ловли покемонов нужно убивать зомби.

В итоге геймер решил протестировать игру в школе и опубликовал соответствующее видео. В сообщении он написал, что наконец-то вышла игра лучше, чем Pokemon Go. В самом видео старшеклассник гуляет по школе и убивает зомби, а рядом проходят другие ученики этого заведения.

В итоге одна ученица пожаловалась на это видео руководству школы. В итоге парня арестовали — его обвиняют в запугивании других школьников. Родители Шона уже заплатили залог в размере тысячи долларов, чтобы освободить старшеклассника. Теперь его ждёт судебное заседание.

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Сергей Сурепин
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