Школьника арестовали за убийство зомби в игре

Восемнадцатилетнему старшекласснику из штата Индиана грозит исключение из школы и серьёзное наказание за запугивание.

Ученик старших классов Шон Смол из города Скоттсбёрг в штате Индиана увлекается рестлингом — он мечтает о карьере военного. Вместе с этим 18-летний молодой человек любит игры. Недавно ему понравился шутер с дополненной реальностью The Walking Dead: Our World, который вышел этим летом. Игра напоминает Pokemon Go — правда, вместо ловли покемонов нужно убивать зомби.

В итоге геймер решил протестировать игру в школе и опубликовал соответствующее видео. В сообщении он написал, что наконец-то вышла игра лучше, чем Pokemon Go. В самом видео старшеклассник гуляет по школе и убивает зомби, а рядом проходят другие ученики этого заведения.