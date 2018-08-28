Бой видеоблогеров посмотрело больше, чем поединок профессиональных боксёров

На поединок между YouTube-звёздами Логаном Полом и KSI собралось больше зрителей, чем на бой профессионалов.

Два известных американских видеоблогера решили проверить, кто из них сильнее на ринге. На бой вышли Пол Логан и Оладжиде Олатунжи, известный под псевдонимом KSI.

Бой оказался успешен. Он проходил на "Манчестер-арене", которая вмещает 21 тысячу человек. Полный зал блогеры не собрали, однако бой посетили 20 тысяч человек — это больше, чем некоторые профессиональные турниры. Также поединок онлайн смотрели ещё два миллиона человек.