Бой видеоблогеров посмотрело больше, чем поединок профессиональных боксёров
Скриншот видео KSI
На поединок между YouTube-звёздами Логаном Полом и KSI собралось больше зрителей, чем на бой профессионалов.
Два известных американских видеоблогера решили проверить, кто из них сильнее на ринге. На бой вышли Пол Логан и Оладжиде Олатунжи, известный под псевдонимом KSI.
Бой оказался успешен. Он проходил на "Манчестер-арене", которая вмещает 21 тысячу человек. Полный зал блогеры не собрали, однако бой посетили 20 тысяч человек — это больше, чем некоторые профессиональные турниры. Также поединок онлайн смотрели ещё два миллиона человек.
Сам же бой завершился вничью. Ранее Логан Пол попал под критику со стороны сообщества. Это произошло после того, как в январе 2018 года он опубликовал 15-минутное видео из японского леса Аокигахара, известного как "лес самоубийц", — в котором был показан якобы повесившийся человек.