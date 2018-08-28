В Чили число пострадавших из-за ядовитого облака возросло до 301 человека
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Число человек, отравившихся из-за ядовитого облака в чилийских коммунах Кинтеро и Пучункави, возросло до 301 человека. Об этом сообщил глава области Вальпараисо Хорхе Мартинес.
Ранее Лайф сообщал, что несколько дней назад с признаками отравления за медицинской помощью обратились более 100 человек. У всех пострадавших зафиксированы головокружение и тошнота.
Власти страны уже начали расследование по факту появления "жёлтого облака", накрывшего коммуны. В основных компаниях, базирующихся в регионе, проведены проверки. Следы выброса углеводородов, которые могли вызвать загрязнение, были обнаружены у нефтяной госкомпании Empresa Nacional del Petroleo (ENAP).