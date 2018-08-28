Число человек, отравившихся из-за ядовитого облака в чилийских коммунах Кинтеро и Пучункави, возросло до 301 человека. Об этом сообщил глава области Вальпараисо Хорхе Мартинес.

Ранее Лайф сообщал, что несколько дней назад с признаками отравления за медицинской помощью обратились более 100 человек. У всех пострадавших зафиксированы головокружение и тошнота.