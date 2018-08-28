Создатели "Ведьмака" показали почти час своей новой игры
Фото © CD Projekt RED
Разработчики из польской студии CD Projekt Red решили порадовать геймеров, которые ждут игру Cyberpunk 2077.
В сети появилось новое видео, в котором авторы нашумевшего "Ведьмака" показали 48 минут игрового процесса своего будущего проекта — Cyberpunk 2077. Разработчики из студии CD Projekt Red показали ту же демо-версию игры, что и журналистам на выставке Gamescom 2018.
Новая игра расскажет историю человека, который проживает в городе Найт-сити. Город переполнен не только массой возможностей и широкой свободой действий, но и оружием и киберугрозами. Разработчики обещают выпустить игру с огромным открытым миром, а также добавить главному герою уникальные умения, например, замедление времени.
Напомним, что у игры Cyberpunk 2077 пока нет даты выхода. Проект должен будет добраться до ПК, PlayStation 4 и Xbox One.