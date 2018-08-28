Володин объяснил происхождение элитной квартиры у его матери в Москве
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
По словам парламентария, в конце 1990-х она получила в собственность акции холдинга "Солнечные продукты".
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин ответил на вопросы журналистов о собственности матери — Лидии Барабановой: по словам парламентария, квартиру в ЖК "Белый лебедь" она купила на личные средства.
Средства на покупку квартиры у женщины появились после продажи акций. Сделка была заключена ещё в 2007 году. Собственные средства Володина, как отметил он, имеют такое же происхождение. В конце 1990-х он вместе с матерью получил в собственность акции холдинга "Солнечные продукты" — женщине акции передала сестра Володина. В тот период спикер ГД занимался преподаванием. Спустя какое-то время доли в компании были проданы, а полученные средства вложены снова.
— Недвижимость — выгодный актив. Она вложила в него свои средства. Их у неё достаточно, мне не нужно было ей дарить эту квартиру, — отметил Володин.
Остаток средств после приобретения квартиры мать вкладывает по своему усмотрению, подчеркнул парламентарий. Он добавил, что в общем и целом она самостоятельно занимается своими активами.
Напомним, ранее так называемое расследование о матери Володина провели в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией). Там заявили, что она владеет квартирой площадью 400 кв. м в центре столицы.