Опубликованы первые кадры из финала "Карточного домика"
Фото: © twitter.com/seewhatsnext
Шестой сезон, он же заключительный, выходит уже этой осенью — новые эпизоды увидят свет 2 ноября.
Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первые кадры из шестого сезона сериала "Карточный домик". На снимках присутствуют Робин Райт — исполнительница роли Клэр Андервуд — и новички Дайан Лэйн и Грег Киннир.
Фото: © twitter.com/seewhatsnext
Киннир и Лэйн присоединились к актёрскому составу в феврале. Они сыграют брата и сестру Билла и Аннет Шепард, которые унаследовали могущественный индустриальный конгломерат Shepherd Unlimited. Их семья давно влияет на политический ландшафт США, а их прошлое связано с Андервудами.
Фото: © twitter.com/seewhatsnext
Также в шестом сезоне снимется Коди Ферн ("Американская история преступлений"). Он исполнит роль Данкана Шепарда, сына Аннет и амбициозного дельца. Финал выйдет 2 ноября на Netflix.
Фото: © twitter.com/seewhatsnext
Напомним, что в начале ноября 2017 года продюсеры "Карточного домика" уволили исполнителя главной роли Кевина Спейси из-за скандала с сексуальными домогательствами. Пока не известно, как авторы шоу выпишут персонажа Спейси из сериала.