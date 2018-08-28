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Регион
Опубликовано 28 августа 2018, 10:59

Опубликованы первые кадры из финала "Карточного домика"

Фото: &copy; twitter.com/seewhatsnext

Фото: © twitter.com/seewhatsnext

Шестой сезон, он же заключительный, выходит уже этой осенью — новые эпизоды увидят свет 2 ноября.

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первые кадры из шестого сезона сериала "Карточный домик". На снимках присутствуют Робин Райт — исполнительница роли Клэр Андервуд — и новички Дайан Лэйн и Грег Киннир.

Фото: © twitter.com/seewhatsnext

Фото: © twitter.com/seewhatsnext

Киннир и Лэйн присоединились к актёрскому составу в феврале. Они сыграют брата и сестру Билла и Аннет Шепард, которые унаследовали могущественный индустриальный конгломерат Shepherd Unlimited. Их семья давно влияет на политический ландшафт США, а их прошлое связано с Андервудами.

Фото: © twitter.com/seewhatsnext

Фото: © twitter.com/seewhatsnext

Также в шестом сезоне снимется Коди Ферн ("Американская история преступлений"). Он исполнит роль Данкана Шепарда, сына Аннет и амбициозного дельца. Финал выйдет 2 ноября на Netflix.

Фото: © twitter.com/seewhatsnext

Фото: © twitter.com/seewhatsnext

Напомним, что в начале ноября 2017 года продюсеры "Карточного домика" уволили исполнителя главной роли Кевина Спейси из-за скандала с сексуальными домогательствами. Пока не известно, как авторы шоу выпишут персонажа Спейси из сериала.

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Сергей Сурепин
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