Фанат "Ведьмака" сравнил игру с реальной жизнью
Фото: © CD Projekt RED
В Сети появилось новое видео, на котором геймер показал сравнение игровых мест из игры "Ведьмак-3" с прототипами из реальной жизни.
Пользователь под псевдонимом Cycu1 опубликовал новое видео на YouTube. Оно посвящено сравнению игровых мест из игры "Ведьмак-3: Дикая охота" с объектами в реальной жизни, которые разработчики из польской студии CD Projekt RED использовали в качестве прототипов.
Геймер отметил, что игра сильно вдохновлена славянской и польской культурой. В связи с этим в Польше можно найти много мест, которые повлияли на то, как выглядит мир, в котором живёт ведьмак Геральт.
Первым в видео можно увидеть замок, принадлежащий Кровавому Барону. Мост перед замком, а также его ворота сравниваются с реально существующим местом, которое, в свою очередь, достаточно сильно похоже на игровое. После автор в своём видео показывает две мельницы — игровую и из реальной жизни, которые отличаются друг от друга лишь минимальными деталями.