Фанат "Ведьмака" сравнил игру с реальной жизнью

В Сети появилось новое видео, на котором геймер показал сравнение игровых мест из игры "Ведьмак-3" с прототипами из реальной жизни.

Пользователь под псевдонимом Cycu1 опубликовал новое видео на YouTube. Оно посвящено сравнению игровых мест из игры "Ведьмак-3: Дикая охота" с объектами в реальной жизни, которые разработчики из польской студии CD Projekt RED использовали в качестве прототипов.

Геймер отметил, что игра сильно вдохновлена славянской и польской культурой. В связи с этим в Польше можно найти много мест, которые повлияли на то, как выглядит мир, в котором живёт ведьмак Геральт.