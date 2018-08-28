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Опубликовано 28 августа 2018, 11:09

Фанат "Ведьмака" сравнил игру с реальной жизнью

Фото: &copy;&nbsp;CD Projekt RED

Фото: © CD Projekt RED

В Сети появилось новое видео, на котором геймер показал сравнение игровых мест из игры "Ведьмак-3" с прототипами из реальной жизни.

Пользователь под псевдонимом Cycu1 опубликовал новое видео на YouTube. Оно посвящено сравнению игровых мест из игры "Ведьмак-3: Дикая охота" с объектами в реальной жизни, которые разработчики из польской студии CD Projekt RED использовали в качестве прототипов.

Геймер отметил, что игра сильно вдохновлена славянской и польской культурой. В связи с этим в Польше можно найти много мест, которые повлияли на то, как выглядит мир, в котором живёт ведьмак Геральт.

Первым в видео можно увидеть замок, принадлежащий Кровавому Барону. Мост перед замком, а также его ворота сравниваются с реально существующим местом, которое, в свою очередь, достаточно сильно похоже на игровое. После автор в своём видео показывает две мельницы — игровую и из реальной жизни, которые отличаются друг от друга лишь минимальными деталями.

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Сергей Сурепин
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