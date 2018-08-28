Ряд киберспортивных турниров отменили после стрельбы во Флориде

Компания Electronic Arts работает над тем, чтобы повысить безопасность для участников и зрителей.

Разработчики из EA опубликовали заявление, в котором выразили соболезнования близким и родным погибших участников турнира. Также компания отменила 3 оставшихся квалификационных матча.

Помимо этого разработчики заявили, что сейчас они работают с партнёрами и внутренними командами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить постоянный уровень безопасности для всех игроков на следующих турнирах.