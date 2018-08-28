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Регион
Опубликовано 28 августа 2018, 12:15

Ряд киберспортивных турниров отменили после стрельбы во Флориде

Фото &copy; Electronic Arts Inc.

Фото © Electronic Arts Inc.

Компания Electronic Arts работает над тем, чтобы повысить безопасность для участников и зрителей.

Разработчики из EA опубликовали заявление, в котором выразили соболезнования близким и родным погибших участников турнира. Также компания отменила 3 оставшихся квалификационных матча.

Помимо этого разработчики заявили, что сейчас они работают с партнёрами и внутренними командами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить постоянный уровень безопасности для всех игроков на следующих турнирах.

Напомним, 26 августа произошла стрельба во время проведения квалификационного матча по Madden NFL в Джексонвилле (Флорида), 4 человека погибли, 11 — получили ранения. Главный подозреваемый — 24-летний Дэвид Кэтц из Балтимора, один из участников турнира. После стрельбы он покончил с собой.

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Сергей Сурепин
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