Ряд киберспортивных турниров отменили после стрельбы во Флориде
Фото © Electronic Arts Inc.
Компания Electronic Arts работает над тем, чтобы повысить безопасность для участников и зрителей.
Разработчики из EA опубликовали заявление, в котором выразили соболезнования близким и родным погибших участников турнира. Также компания отменила 3 оставшихся квалификационных матча.
Помимо этого разработчики заявили, что сейчас они работают с партнёрами и внутренними командами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить постоянный уровень безопасности для всех игроков на следующих турнирах.
Напомним, 26 августа произошла стрельба во время проведения квалификационного матча по Madden NFL в Джексонвилле (Флорида), 4 человека погибли, 11 — получили ранения. Главный подозреваемый — 24-летний Дэвид Кэтц из Балтимора, один из участников турнира. После стрельбы он покончил с собой.