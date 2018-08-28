Microsoft отказалась от виртуальной реальности

Американская корпорация на неопределённый срок отложила выпуск новой гарнитуры для Xbox.

За последние несколько лет компания Microsoft неоднократно говорила о том, что игровая консоль Xbox следующего поколения получит гарнитуру виртуальной реальности. Теперь же оказалось, что на самом деле гарнитура виртуальной реальности для Xbox была в разработке, но в какой-то момент проект отложили в долгий ящик.

Последние несколько лет компания Microsoft активно искала партнёров для разработки игр с поддержкой Xbox VR. Качество экрана и другие ключевые параметры устройства, которые ранее не фигурировали ни в одной утечке, были на достойном уровне, хотя и не настолько хороши, как у конкурирующих моделей Facebook Oculus Rift или HTC Vive.