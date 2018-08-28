Самый главный стример Fortnite испортил жизнь геймеру и его жене

Оказалось, причиной этого стал неудачный выбор псевдонима, а также популярный и глупый мем.

Пользователь CaptainOfAwesome пожаловался на форуме reddit, что у него забрали его псевдоним Ligma. Оказалось, что из этого просто сделали глупый мем.

Ранее это слово использовали для троллинга популярного стримера Ninja, который часто транслирует игру Fortnite. Им назвали выдуманное заболевание. Когда стример поинтересовался, что такое ligma, то ему ответили "ligma balls" ("отлижи мои яйца"). После этого в Сети появился мем, что Ninja умер от заболевания ligma.