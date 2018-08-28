Самый главный стример Fortnite испортил жизнь геймеру и его жене
Скриншот видео PewDiePie
Оказалось, причиной этого стал неудачный выбор псевдонима, а также популярный и глупый мем.
Пользователь CaptainOfAwesome пожаловался на форуме reddit, что у него забрали его псевдоним Ligma. Оказалось, что из этого просто сделали глупый мем.
Ранее это слово использовали для троллинга популярного стримера Ninja, который часто транслирует игру Fortnite. Им назвали выдуманное заболевание. Когда стример поинтересовался, что такое ligma, то ему ответили "ligma balls" ("отлижи мои яйца"). После этого в Сети появился мем, что Ninja умер от заболевания ligma.
CaptainOfAwesome придумал свой псевдоним Ligma ещё во времена Halo 2. Однако несколько месяцев назад ему начали поступать сотни сообщений с вопросами о "заболевании". Кто-то пожаловался на профиль игрока, и тогда Microsoft сменила его псевдоним на AngryKitten1025. Псевдоним его жены — MrsLigma, его тоже забрали. Геймер сильно расстроился, что с ним так поступили.