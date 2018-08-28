Создатели "Ведьмака" привлекли киберспортсмена к работе над новой игрой

До этого он выступал на профессиональных турнирах и занимался игрой в Counter-Strike.

Студия CD Projekt RED продолжает активно работать над своей новой игрой. Создатели "Ведьмака" даже привлекли к работе профессионального игрока Counter-Strike — он поможет с боевой системой будущего проекта Cyberpunk 2077.

Сотрудники компании не объявили имя геймера, который помогает им разрабатывать новую игру. Однако поклонники, которые уже долгое время следят за развитием проекта, считают, что, скорее всего, речь идёт о Лукасе LUq Внеке.