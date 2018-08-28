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Опубликовано 28 августа 2018, 16:21

Создатели "Ведьмака" привлекли киберспортсмена к работе над новой игрой

Фото &copy; CD Projekt RED

Фото © CD Projekt RED

До этого он выступал на профессиональных турнирах и занимался игрой в Counter-Strike.

Студия CD Projekt RED продолжает активно работать над своей новой игрой. Создатели "Ведьмака" даже привлекли к работе профессионального игрока Counter-Strike — он поможет с боевой системой будущего проекта Cyberpunk 2077.

Сотрудники компании не объявили имя геймера, который помогает им разрабатывать новую игру. Однако поклонники, которые уже долгое время следят за развитием проекта, считают, что, скорее всего, речь идёт о Лукасе LUq Внеке.

Это бывший польский киберспортмен. Он играл в популярной команде Golden Five — та не раз занимала первые места во многих турнирах по Counter-Strike.

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Сергей Сурепин
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