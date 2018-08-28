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Опубликовано 28 августа 2018, 16:01

Японцы придумали, как заставить геймеров больше читать

Фото: &copy; facebook.com/InkyPenComics

Фото: © facebook.com/InkyPenComics

Теперь даже гибридная консоль Nintendo Switch позволит заниматься любимым делом в любом удобном месте.

Консоль Nintendo Switch становится более универсальным устройством. Теперь японский гаджет позволит не только играть, но ещё и читать.

Консоль получит приложение InkyPen. С помощью этой программы можно будет читать комиксы. Приложение запустится в ноябре и предоставит игрокам возможность читать тысячи комиксов на устройстве через подписку.

Разработчики уже показали, как будет работать их приложение. Читатели используют элементы управления для прокрутки страниц и в пределах портативного режима, и в режиме ТВ. Ежемесячная подписка предоставит пользователям доступ к полному каталогу компании, когда она будет выпущена в ноябре.

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Сергей Сурепин
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