Японцы придумали, как заставить геймеров больше читать
Фото: © facebook.com/InkyPenComics
Теперь даже гибридная консоль Nintendo Switch позволит заниматься любимым делом в любом удобном месте.
Консоль Nintendo Switch становится более универсальным устройством. Теперь японский гаджет позволит не только играть, но ещё и читать.
Консоль получит приложение InkyPen. С помощью этой программы можно будет читать комиксы. Приложение запустится в ноябре и предоставит игрокам возможность читать тысячи комиксов на устройстве через подписку.
Разработчики уже показали, как будет работать их приложение. Читатели используют элементы управления для прокрутки страниц и в пределах портативного режима, и в режиме ТВ. Ежемесячная подписка предоставит пользователям доступ к полному каталогу компании, когда она будет выпущена в ноябре.