Японцы придумали, как заставить геймеров больше читать

Теперь даже гибридная консоль Nintendo Switch позволит заниматься любимым делом в любом удобном месте.

Консоль Nintendo Switch становится более универсальным устройством. Теперь японский гаджет позволит не только играть, но ещё и читать.

Консоль получит приложение InkyPen. С помощью этой программы можно будет читать комиксы. Приложение запустится в ноябре и предоставит игрокам возможность читать тысячи комиксов на устройстве через подписку.