Футболист нашёл себя в видеоигре и был разочарован, что выглядит ужасно

Профессиональный спортсмен отказывается верить, что в реальной жизни он выглядит так, как в игре.

Игрок Национальной футбольной лиги Кристиан Ковингтон показал в своём "твиттере", как он выглядит в новом симуляторе американского футбола Madden NFL 19. Спортсмен чуть не заплакал от того, насколько он страшный в игре.

Guess I have to accept the fact that I’m ugly now.... Say it ain’t so Madden.... smh pic.twitter.com/fTcmitdrEw — Christian Covington (@thetangibleC4) August 22, 2018

Новая часть симулятора американского футбола Madden NFL 19 от компании Electronic Arts вышла на Xbox One, PS4 и PC 10 августа. Оказалось, что в симулятор играют не только фанаты спорта, но и сами спортсмены.

Оказалось, что это был не единственный случай, когда игроки в реальной жизни не похожи на себя в игре. Такая же история произошла с футболистом Трентом Тэйлором и Дароном Пэйном.

You think that's bad, they made Trent Taylor look like my ugly ass... pic.twitter.com/kw3obl9V2U — Benjamin Allbright (@AllbrightNFL) August 22, 2018