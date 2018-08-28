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Регион
Опубликовано 28 августа 2018, 15:51

Футболист нашёл себя в видеоигре и был разочарован, что выглядит ужасно

Фото &copy; Twitter/Christian Covington&rlm;

Фото © Twitter/Christian Covington‏

Профессиональный спортсмен отказывается верить, что в реальной жизни он выглядит так, как в игре.

Игрок Национальной футбольной лиги Кристиан Ковингтон показал в своём "твиттере", как он выглядит в новом симуляторе американского футбола Madden NFL 19. Спортсмен чуть не заплакал от того, насколько он страшный в игре.

Новая часть симулятора американского футбола Madden NFL 19 от компании Electronic Arts вышла на Xbox One, PS4 и PC 10 августа. Оказалось, что в симулятор играют не только фанаты спорта, но и сами спортсмены.

Оказалось, что это был не единственный случай, когда игроки в реальной жизни не похожи на себя в игре. Такая же история произошла с футболистом Трентом Тэйлором и Дароном Пэйном.

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Сергей Сурепин
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